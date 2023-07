Kryptohandys: Bremer Polizei fasst sechs mutmaßliche Dealer

Von: Elisabeth Gnuschke

DIe Bremer Polizei hat am Mittwoch im Zuge der Encrochat-Ermittlungen sechs Männer festgenommen. © Kuzaj

Die Bremer Polizei hat am Mittwoch sechs mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Es geht dabei um Drogenhandel mit mehr als 800 Kilo.

Bremen – Bei mehreren Durchsuchungen haben Ermittler am Mittwochmorgen sechs mutmaßliche Drogenhändler im Alter von 26 bis 41 Jahren festgenommen. Vier der Männer kamen in Untersuchungshaft, bei zweien lief die Prüfung am Nachmittag noch, sagte Oberstaatsanwalt Frank Passade auf Nachfrage. Polizeisprecher Nils Matthiesen sprach vom „nächsten Erfolg der Bremer Strafverfolgungsbehörden im Zusammenhang mit den Enrcochat-Ermittlungen“.

Den Durchsuchungen gingen langwierige Ermittlungen der Spezialgruppe „Barca“ des Landeskriminalamtes voraus, die sich über mehr als ein Jahr erstreckten, sagte Matthiesen. Den sechs Männern wird vorgeworfen, in unterschiedlicher Zusammensetzung gewerbsmäßigen Drogenhandels betrieben zu haben. Dabei soll es laut Polizei um rund 800 Kilo Marihuana und drei Kilo Kokain gegangen sein.

Laut Matthiesen ergibt sich der dringende Tatverdacht insbesondere aus der Auswertung der verschlüsselten Kommunikation über Krypto-Smartphones. Insgesamt durchsuchten Spezialkräfte und Ermittler am frühen Morgen neun Wohnungen und weitere Räumlichkeiten in Bremen. Sie beschlagnahmten Drogen, Bargeld und hochwertige Uhren. Es wurden Vermögensarreste in Höhe von mehr als 1,4 Millionen Euro erwirkt, hieß es. Weitere Angaben zu den sechs Männern – woher sie stammen, ob Großfamilien involviert sind – wollte der Oberstaatsanwalt nicht machen.

Sogenannte Kryptohandys sind mit Verschlüsselungssoftware ausgestattet und waren für Drogendealer lange Zeit wichtiges Kommunikationsmittel. Französischen Ermittlern gelang es im Frühjahr 2020, den Hauptserver eines der Hauptanbieter („Encrochat“) zu infiltrieren. Abermillionen von Chatnachrichten, die über das Programm (auch „WhatsApp für Gangster“ genannt) verschickt wurden, wurden abgefangen. Etwa acht Millionen davon leiteten die Franzosen ans Bundeskriminalamt weiter.