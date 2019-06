Kritik am „Weiter so“

Unternehmer fürchten um Bremen

Bremen – Bremen rückt nach links. Diese Richtung haben die Grünen als „Königsmacher“ vorgegeben. Sie möchten mit dem historischen Wahlverlierer SPD und den Linken eine Regierung bilden. Der CDU, die bei der Wahl am 26. Mai nach 73 Jahren erstmals stärkste Kraft in Bremen geworden war, sowie der FDP erteilten sie eine Absage. Entsprechend enttäuscht zeigten sich die beiden Parteien. CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder schrieb auf Facebook, er sei auch enttäuscht, „weil ich unsere Gespräche als sehr konstruktiv und vertrauensvoll erlebt habe“. Nur eine Jamaika-Regierung hätte bei Klimaschutz, Bildung, Mobilität und Arbeitsplätzen in Bremen etwas bewegen können. Rot-Grün-Rot bedeute ein „Weiter so“ mit dem Wahlverlierer und der bisherigen Politik. Die FDP-Spitzenfrau Lencke Steiner kritisierte ebenfalls die Entscheidung der Ökopartei: „Sie ebnet den Weg für Rot-Grün-Rot und hält die desolate SPD an der Macht.“ Die Entscheidung der Grünen sei „ein Schlag ins Gesicht der bürgerlichen Mitte“.