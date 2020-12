„Krisen sind eine Herausforderung“

Der Flugverkehr am Bremer Airport tendiert gegen Null. Doch für Sommer 2021 kommt wieder Bewegung ins Spiel.

Bremen – Die Pandemie hat den Flugverkehr ausgebremst. Auch am Bremer Airport sind die Passagierzahlen eingebrochen. Für den Sommerflugplan gibt es zarte Hoffnungsschimmer. Erste Flugziele sind angekündigt worden. Und die private bulgarische Airline Voyage Air will im Sommer eine Maschine (Boeing 737-500, 126 Sitze) im Neuenlander Feld stationieren. Wie geht es weiter am City-Airport? Ist eine Wiederbelebung des Flugverkehrs in Sicht? Wir sprachen mit Flughafen-Chef Elmar Kleinert.

Herr Kleinert, Corona hat unter anderem die Passagierzahlen einbrechen lassen. Derzeit stehen täglich lediglich vier bis sechs Starts im Bremer Flugplan. Macht Ihnen Ihr Job eigentlich noch Spaß?

Es ist schon wirklich beklemmend, wenn man derzeit am Bremer Airport durch das leere Terminal geht. Kaum Passagiere, kaum geöffnete Check-in-Schalter und viele der Geschäfte sind geschlossen – es ist oft gespenstisch still an unserem sonst quirligen Flughafen. Im November hatten wir gerade mal rund sieben Prozent der Passagiere im Vergleich zum Vorjahr, da sich durch die geltenden Reisebestimmungen die Flughäfen und Airlines faktisch seit Monaten in einem zweiten Lockdown befinden. Mit dem Wirrwarr an unterschiedlichen Bestimmungen je nach Reiseziel ist es fast unmöglich, eine Reise sicher zu planen. Und wer gerade nicht unbedingt reisen muss, tut es auch nicht. Aber natürlich macht mir mein Job am Flughafen Spaß. Krisen sind ja auch immer eine Herausforderung und die Möglichkeit, neue Wege einzuschlagen.

Wie geht es zu Beginn des neuen Jahres weiter, wann werden beispielsweise die Kanaren und Mallorca von Bremen aus wieder angeflogen?

Gerade sind wir mit unseren Airlines in der Planung für den kommenden Sommerflugplan. Allerdings ist die Planung aufgrund der anhaltenden Pandemie nicht einfach, denn alles hängt immer davon ab, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, wie die Reisebeschränkungen und die Bewertung von Risikoländern aussehen. Da können sich gerade aufgestellte Pläne auch immer wieder schnell ändern. Derzeit bietet Ryanair eine Verbindung nach Mallorca an und ab Februar fliegt Sundair nach Gran Canaria. Wir gehen davon aus, dass der Sommerflugplan aber noch viele Ziele mehr beinhalten wird. Und wir freuen uns natürlich, dass wir mit Corendon Airlines und Voyage Air schon die vier neuen Ziele Ankara, Izmir, Sofia und Burgas verkünden konnten.

Die Pandemie lähmt die Urlaubsplanungen. Wann ist aus Ihrer Sicht eine Rückkehr zu einer gewissen Normalität zu erwarten? Und wie lange mag es dauern, bis am Bremer Flughafen wieder zwei Millionen und mehr Passagiere pro Jahr abgefertigt werden?

+ Seit Juli 2018 im Amt: Bremens Airport-Chef Elmar Kleinert. © Kuzaj

Wie rasch sich der weltweite Flugverkehr nach Corona wieder erholen kann, hängt natürlich davon ab, wie lange uns diese Pandemie noch begleitet. Solange fast alle weltweiten und europäischen Ziele als Risikoland eingestuft werden und Reisende sich bei ihrer Rückkehr in Quarantäne begeben müssen, bremst das natürlich die Reisefreude. Dazu kommt, dass alle Airlines ihr Angebot drastisch reduziert haben und es immer eine gewisse Zeit der Planung braucht, Flugpläne zu ändern und anzupassen. Viele Experten gehen davon aus, dass sich die Luftverkehrsbranche nur sehr langsam von Corona erholen wird. Inzwischen gibt es aber auch Stimmen aus der Branche (TUI, Ryanair, etc.), die eine Rückkehr zur Normalität schneller erwarten.

Bremen zählt zu den mittelgroßen Verkehrsflughäfen in Deutschland. Das Überleben scheint gesichert zu sein. Aber haben kleine Flughäfen wie Kassel, Lübeck, Rostock oder Erfurt nach Corona noch eine Zukunft?

Wir haben in dieser schweren Zeit für Flughäfen eine tolle Unterstützung durch unseren Gesellschafter, die Stadt Bremen, erfahren. Aus langjähriger Erfahrung weiß ich, dass auch kleinere Flughäfen nach Corona eine Daseinsberechtigung haben. Alle deutschen Flughäfen haben einen hohen volkswirtschaftlichen Effekt für ihre Region, sind ein Garant für Arbeitsplätze und sichern die Mobilität von international agierenden Unternehmen in der Region. In Deutschland ist das Flughafensystem polyzentrisch gewachsen, große und kleine Flughafen-Standorte ergänzen sich sinnvoll und behaupten sich so im europäischen Wettbewerb. Auch kleinere Flughäfen decken Bedarfe der allgemeinen Luftfahrt – Geschäftsflieger, Privatflieger, Kranken- und Organtransporte, Werkverkehre, Transport von Gütern und Trainingsflüge - und sind somit wichtig für die Anbindung ihrer jeweiligen Metropolregion.