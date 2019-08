Liza Cody erhält Bremer Krimipreis

Jury lobt „schräge und atemberaubende Plots“

+ © ARIADNE VERLAG/RADIO BREMEN Schräg, berührend, hintersinnig: So werden die Krimis von Liza Cody beschrieben. © ARIADNE VERLAG/RADIO BREMEN

Bremen – Autoren wie Friedrich Ani, Frances Fyfield und Liza Marklund zählten bisher zu den Preisträgern. In diesem Jahr vergibt Radio Bremen den Bremer Krimipreis zum nunmehr 19. Mal – und die Auszeichnung geht an die Schriftstellerin Liza Cody. Geehrt wird Cody „für ihre Geschichten von Menschen, die man oft übersieht oder gar verachtet: Obdachlose, Gescheiterte“, teilte der Sender am Dienstag mit.