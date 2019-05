Polizei fasst kriminelle Jugendliche in gestohlenem Auto 

Einsatzkräfte der Polizei stellten eine Gruppe krimineller Jugendliche. Die waren unter anderem mit einem gestohlenen Auto un einer Schusswaffe unterwegs. Wahrscheinlich sind sie auch für einen Raub am Mittwoch verantwortlich.

Bremen - Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Donnerstagabend in Walle drei Jugendliche und einen jungen Mann vorläufig fest, nachdem sie zuvor eine Waffe aus einem Auto heraushielten. Nach ersten Erkenntnissen ist das Quartett auch für einen Raub in der Nacht zu Donnerstag verantwortlich.

Eine Zeugin meldete sich gegen 20.15 Uhr bei der Polizei und meldete ein zu schnell fahrendes Auto in der Baumstraße. Zusätzlich soll der Beifahrer immer wieder eine Schusswaffe aus dem Fahrzeug heraus halten. Das Kennzeichen passte zu einem als gestohlen gemeldetem Golf, der einen Tag zuvor bei einem Raub genutzt wurde. Bei Eintreffen der Beamten befand sich das Auto zwar noch in der Straße, jedoch ohne Insassen. Alle vier konnten aber schnell in der näheren Umgebung gestellt werden. Die 15 bis 18 Jahre alten Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen ist das Quartett auch für einen Raub in der Nacht zuvor verantwortlich. Gegen 00.35 Uhr überfielen die vier einen 17-Jährigen an einer Haltestelle in Gröpelingen. Sie bedrohten den Jugendlichen mit einer Waffe und stahlen ihm seine Tasche und sein Mobiltelefon.

Der Golf wurde bereits am Mittwoch als gestohlen gemeldet. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

