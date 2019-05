Kribbeln im Bauch

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Wümme“ heißt Wolfgang Kapperts Bild, das er in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. In starken expressionistischen Farben zeigt es eine natürliche Flusslandschaft im Herbst. „Das Bild markiert einen Umbruch“, sagt der Künstler.

Die leuchtende Landschaft in Acryl auf Leinwand von 2016 ist der Vorläufer zu einer neuen Phase des Bremer Künstlers Wolfgang Kappert. Mit dem Bild „Wümme“ wechselte der Maler nicht nur von Aquarell und Kreide zu Acryl, sondern begann, auch in größeren Formaten zu arbeiten. „Der Wechsel entstand aus einem Gefühl der Unzufriedenheit. Irgendetwas Neues musste her“, sagt der Künstler.

In fast allen Werken platziert der Künstler ein dynamisches Element. Mit Vorliebe ist es Wasser. Es können aber auch Wolken oder Sonnenstrahlen sein. Je größer das Format ist, desto mehr Energie verströmen Kapperts Bilder. Seine Motive sind jeweils Orte, an denen es bei ihm im Bauch kribbelte, weil sie etwas Besonderes haben. „Diesen Moment möchte ich festhalten“, sagt Kappert. Die meisten seiner Landschaftsbilder skizziert er vor Ort. Anschließend werden sie vergrößert auf die Leinwand gebracht.

Ganz bewusst hält der Bremer an der Gegenständlichkeit der Darstellung fest. „Es wird aktuell so viel entfremdet und abstrakt gemalt, dass ich das einfach nicht mitmachen möchte“, sagt er. Bei der Farbwahl allerdings nimmt er sich große Freiheit. „Expressionistisch habe ich schon immer gemalt“, erzählt er. Als Jugendlicher waren seine Bilder vor allem schwarz-weiß oder dunkel. Die wurden später durch viel Farbe ersetzt.

Der 1944 in Koblenz geborene Wahl-Bremer ist früh durch die Bühnenmalerei seines Vaters beeinflusst worden. Er selbst war Bauzeichner, Ingenieur und Gewerbelehrer. Das Lehramtsstudium spickte er mit Kunst- und Kulturkursen. Doch während der Berufstätigkeit blieb nicht viel Zeit zum Malen. Nur wenige Bilder schaffte er pro Jahr. So richtig startete Kapperts künstlerische Entwicklung erst mit der Pensionierung. „Vorher habe ich nur in den Ferien gemalt, denn es kostete viel Energie.“

Als Kappert endlich mehr Zeit für die Kunst hatte, arbeitete er, wie er sagt, „wie ein Wilder“. Erst allmählich ging er die Sache ruhiger an. „Es hat keinen Zweck, beim Malen nach vorne zu stürmen“, weiß Kappert heute. Finanziell war die Kunst für ihn durch seinen praktizierten Beruf als Ingenieur keine Herausforderung. Diese liegt für ihn in der Kunst selbst. Es gehe dabei darum, immer weiter vorzudringen. Das brauche Zeit und müsse wachsen, sagt Kappert. In manchen Phasen gelinge wenig Überzeugendes, aber irgendwann gebe es dann den Durchbruch.

Ob wir Kunst brauchen? „Ja. Für mich selbst ist es ein Stück Ego-Trip. Und bei den Menschen scheint es ein großes Bedürfnis nach Kunst zu geben, wie die Resonanz bei den offenen Ateliers zeigt. Die Leute wollen genießen, es ist kommunikativ und gesellig. Für andere wiederum ist Kunst eine Geldanlage.“

Zu den Künstlern, die für Kappert besonders bedeutend sind, zählen der Deutsche Emil Nolde (1867 bis 1956) und der englische Maler William Turner (1775 bis 1851). Nolde hat den Wahl-Bremer geprägt durch seine expressiven Farben. Insbesondere seine Arbeiten auf Japan-Papier inspirierten Kappert. Bei Turner seien es dessen Farb- und Lichtgebung gewesen.

Wenn Kappert ein Bild an jemandem als Botschaft adressieren sollte, dann gingen gleich mehrere Werke an eine Grundschule. „Weil Kinder kaum noch mit Kunst in Berührung kommen, vor allem Kinder aus Unterschichten. Ich denke, dass Kunst ein gutes Ventil ist. Außerdem regt sie dazu an, selbst kreativen zu werden, und entspannt.“