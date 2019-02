Krebserkrankung: Chronisch statt tödlich - Therapie deutlich verbessert

Nachsorge spielt große Rolle

+ © geno/Hase Prof. Dr. Bernd Hertenstein, Leiter des Onkologischen Zentrums. © geno/Hase

Bremen - In Deutschland sterben jedes Jahr mehr als 230.000 Menschen an einer Krebserkrankung. Die Therapiemöglichkeiten haben sich in den vergangenen Jahren in vielen Bereich aber deutlich verbessert.