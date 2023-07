Kreative Überraschungen bei den HfK-Hochschultagen in der Bremer Überseestadt

Von: Martin Kowalewski

Teilen

Ein Hingucker bei der HfK-Hochschultagen: Perücken, gestaltet im Stil des 18 Jahrhunderts. © Kowalewski

Kreative Überraschungen, vielfältige Kunst und Nachdenkliches hat die Hochschule für Künste (HfK) den Besuchern der Hochschultage präsentiert.

Bremen – Immer wieder kreative Überraschungen: Der Gang durch die Hochschule für Künste (HfK) in der Überseestadt macht einfach Spaß. Bilder, Filme, Installationen oder auch Mode und viele Konzerte – das Angebot ist überwältigend groß. Auch im neuen HfK-Gebäude im Speicher XI A herrscht Publikumsverkehr.

Hier ist das von den Ausmaßen her größte Werk der Hochschultage zu sehen. Hinter Fässern für Gefahrgut ist eine bunte Landschaft entstanden, gewissermaßen ein Garten auf Recyclingbasis. Berge aus Presspappe ragen empor. Darauf wachsen unter anderem Kresse und Radieschen. Gelegentlich werden diese mit Wasser besprüht, Teil der Performance in dieser Landschaft. Auf dem Boden liegen Putzlappen, recycelt aus Kleidungsstücken.

HfK-Hochschultage: Ein Garten auf Recyclingbasis

Prof. Ingo Vetter aus dem zugehörigen Projekt ist Gabelstabler gefahren, um die Ideen seiner Klasse umzusetzen. Er und sein Student Alexander Noah (23, siebtes Semester Freie Kunst) geben spannende Einblicke. Es ist einiges konzeptionell eingeflossen, etwa Japanische Gärten mit ihren Miniaturlandschaften. Auch Christos Frühwerk habe als Inspiration eine Rolle gespielt, daher die bunten Fässer, so Vetter.

Die vielen Putzlappen aus Recyclingmaterial wurden mit Sorgfalt zueinandergelegt. Der Farbverlauf soll dem von Werken der impressionistischen Malerei ähneln, sagt Noah. Der Boden werde durchgehend neu organisiert, orientiert am Wasserverlauf Japanischer Gärten.

Auf einem Tisch an einer anderen Stelle des Neubaus werden Kinderbücher gezeigt. Sie sind Teil eines Projekts von Samuel Nyholm, Professor für Illustration im Fach Integriertes Design. Als durchaus eher brutale Inspirationsquelle und Ausgangspunkt habe er auf Filmmaterial des italienischen Regisseurs Pier Paolo Pasolini zurückgegriffen. Bei der Anfertigung der Illustrationen durften keine digitalen Hilfsmittel eingesetzt werden. Gewollt sind dabei die durch händische Arbeit entstandenen kleinen Unregelmäßigkeiten als Teil der Kommunikation. Das Ergebnis: prächtige und lebendig wirkende Illustrationen.

Prof. Samuel Nyholm (l.) und Charlie Jannsen mit Illustrationen für Kinderbücher. © Kowalewski

Mit Bleistift, Aquarell und Gouache-Farbe arbeitet Student Charlie Janssen an Illustrationen für sein Buch mit dem Titel „The man who wasn’t there“ mit dem Text des Gedichts „Antigonish“ von William Hughes Mearns. Es wirkt schon etwas bedrohlich, denn ein Kind fürchtet einen Mann, der sich aber schließlich als Katze entpuppt.

Der Gang durch die Gebäude der Hochschule für Künste in der Überseestadt ist spannend und eindrucksvoll. Kunst hängt an den Wänden der vielen langen Gänge. Viele Türen sind offen, laden zum Besuch ein. Ein geradezu königlich wirkendes Zimmer fällt ins Auge. Hier sind unter anderem Perücken, nachgeahmt im Stil des 18. Jahrhunderts, zu sehen, prachtvoll und mit vielen runden Formen gestaltet mit Frisuren, wie sie zu dieser Zeit getragen wurden.

Auf ihrem Bild „I’m not a killing type“ lässt Marei Dierßen (28), Studentin im vierten Semester Freie Kunst, den Betrachter in ein durchaus edel wirkendes Zimmer und einen Raum dahinter blicken. Ein Stillleben, wie Dierßen sagt. Die Objekte sorgen für Lebendigkeit und Härte, auch Bilder im Bild. Zitate von anderen Künstlern sind zu lesen. So hat die Künstlerin etwa auf das Bild „Wildschweinhatz“ von Paul de Vos (1595 bis 1678) zurückgegriffen. Vor der Szenerie scheint eine Hundestatue in Richtung des Bildes emporzuspringen. Sie spiele gerne auf der Leinwand und sehe diese als Bühne, sagt die Studentin. Einen persönlichen Bezug zu dem Raum habe sie nicht.