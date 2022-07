„Breminale“: Ein kraftvoller Auftakt

Von: Martin Kowalewski

Blick über die „Breminale“: Vom Osterdeich aus, lässt sich das Geschehen gut überblicken. Tausende von Besuchern kamen zum Auftakt des Festivals. © Kowalewski

Voll war‘s zum Auftakt der „Breminale“ am Mittwochabend. Bis Sonntag läuft das Kunst- und Kulturfestival am Osterdeich in Bremen. Insgesamt werden 200.000 Besucher erwartet.

Bremen – Ein kraftvoller Auftakt: Gegen 20 Uhr herrscht am Mittwoch Hochbetrieb auf dem Kunst- und Kulturfestival „Breminale“ am Osterdeich. Auf den Wiesen sitzen viele Menschen, denn von hier haben sie einen guten Blick aufs Geschehen – mit der Weser als malerischer Hintergrund bei all dem Trubel.

Auf dem Gelände und an der Weserpromenade tummeln sich bei sommerlichen Temperaturen Menschenmassen. Jede Menge Betrieb herrscht auch an den Essensbuden. An vielen Ständen hängen Behälter für die Rückgabe des benutzten Geschirrs, schließlich haben sich die Festivalmacher vom „Concept Bureau“ der Nachhaltigkeit verschrieben. An einem Stand gibt’s die indonesischen Speisen in kleinen Körben, auf die zwei Euro Pfand erhoben werden. Ausgelegt sind die Körbe mit umweltfreundlichem Papier, betont der Mann hinter dem Tresen. Das Essensangebot auf der „Breminale“ ist sehr vielfältig. Auf Papier gibt es auch immer wieder den typischen Imbiss „auf die Hand“.

„Breminale“: Newcomer präsentieren sich

Ein interessanter Sound-Mix kommt aus der „Schleuse“, dem Zelt, in dem sich Newcomer und regionale Künstler zeigen. Stimmungsträchtiger Pop- und Club-Sound erschallt, aber da ist Soul drin. Ein Blick ins Zelt: Es ist gut gefüllt. „Kamera“, Sänger, Songschreiber und Produzent, tritt mit Begleitern auf. „Kamera“ singt recht verträumt „In einem anderen Leben gibt es eine Chance für uns“. Seine Gesangsstimme bearbeitet er mit elektronischen Effekten. Moderne Keyboard-Sounds, aber auch solche, die an die alten Fender-Rhodes-E-Pianos erinnern, wechseln sich ab. Die Musik auf der Breminale hält einige Überraschungen bereit.

Nahe der „Pappinale“-Bühne steht ein Rondell, oben mit Zeltdach, seitlich lässt sich durch schräg überkreuzte Hölzer reinschauen. Darin: Sofas und Sessel, um gemütlich zu sitzen, was auch einige Besucher nutzen.

Eine Kuh auf der „Breminale“

Am Stand zu Bio-Landwirtschaft und -Ernährung vom Verein Sozialökologie aus Bremen ist ein Melkspiel aufgebaut. Ein Mann und eine Frau versuchen sich hier gutgelaunt und munter am Euter einer künstlichen Kuh – unter den Blicken von amüsierten Begleitern. Für den Mann ist das Melken einer Kuh Neuland. Und? „Es war wunderbar“, sagt er ein wenig scherzhaft. Die Frau hingegen kennt sich aus, ihre Eltern sind Landwirte. Verglichen mit einem echten Euter, sei das hier doch etwas ganz anderes. Doch ihr Begleiter habe in der kurzen Zeit gut gelernt.

Auch auf der „Park“-Bühne auf der anderen Seite des gesperrten Osterdeichs ist einiges los. Beats hämmern durch die Landschaft. Sie kommen von Rapperin „Lisaholic“, die sich mit der Stimme und an den Reglern ins Zeug legt. Ihr Rap ist mehrsprachig, Deutsch, Englisch, Spanisch und auch Französisch. Die Menge vor der Bühne ist in Wallung, tanzt und reagiert, wenn sich der Beat ändert.

„Breminale“: Osterdeich gesperrt

Auch das Joel Havea Trio, das zu späterer Stunde auf der Radio-Bremen-Bühne spielt, bringt die Besucher zum Tanzen. Das erwischt auch Passanten, die einfach vorbeischlendern wollten. Mitreißender und gefühlvoller Blues und Soul, mit viel Kraft und groovigen Bassläufen, das macht Stimmung. Sänger, Gitarrist und Songwriter Joel Havea, geboren in Tonga, ist in Melbourne aufgewachsen. Er hat eine angenehme Stimme und ein gutes Händchen. In einem Akustik-Gitarren-Solo ergeben Läufe und Akkorde ein differenziertes Klanggeflecht. Er spielt mit dem Schlagzeuger Leo Lazar und Bassist Arnd Geise aus Hamburg.

Die „Breminale“ dauert bis Sonntag, 17. Juli. Der Osterdeich wird ab 19 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt, sonntags ganztägig.