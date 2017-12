Interview mit Peter Kraus: „Mit den Songs meiner Vorbilder auftreten“

Peter Kraus gastiert am 19. März 2018 in der Bremer Glocke – einen Tag zuvor feiert er seinen 79. Geburtstag. Auf die Bühne bringen will der Sänger das Lebensgefühl der 50er und 60er Jahre.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Nach einer schweren Verletzung in der Fernsehshow „Spiel für Dein Land“ mit einem Schulterbruch als Folge litt Peter Kraus auch unter seelischen Störungen. Die Arbeit an seinem neuen Album half ihm aus der Krise. Darauf sind Kult-Hits der 50er und 60er. Und die werden auch in Bremen zu hören sein.

Die neuen Versionen der Klassiker will Kraus seinen Fans noch einmal auf kleinen, aber feinen Konzerten präsentieren. Am Montag, 19. März 2018, kommt er mit dem Programm „Schön war die Zeit! Die Kulthits der wilden 50er und 60er“ in die Bremer Glocke. Einen Tag zuvor feiert er seinen 79. Geburtstag. Im Interview mit unserer Zeitung spricht Peter Kraus über die genesungsfördernde Wirkung seiner musikalischen Arbeit, seine vielleicht beste Platte und wie er das Lebensgefühl der 50er und 60er Jahre auf die Bühne bringen will.

Guten Tag, Herr Kraus. Ist Ihre Schulter wieder in Ordnung?

Peter Kraus: Das entwickelt sich ganz gut. In zwei Monaten wird es richtig gut sein. Mit Hilfe der Therapien wird das schon wieder.

Hat die Verletzung Ihre aktuellen Studioarbeiten und die Tour-Vorbereitungen beeinflusst?

Kraus: Das ist die beste Platte meines Lebens geworden. Ich bin froh, dass ich die Aufnahmen durchgezogen habe. Ich stand unter Schmerzen und musste natürlich auch Medikamente nehmen. Es war so befreiend zu singen. Ich habe einfach aus dem Herzen alles herausgesungen. Das war Gefühl von vorne bis hinten. Mir sind teilweise echt die Tränen herausgelaufen, etwa bei dem Friedenslied „Sag‘ mir, wo die Blumen sind“. Das zeigt, jedes Dilemma hat auch einen Vorteil.

Sie hatten ja schon vor einigen Jahren Abschied von den Großkonzerten genommen. Jetzt kommt aber doch noch eine Tour mit Material der 50er und 60er Jahre. Was hat Sie dazu bewogen?

Kraus: Wir wollten erst Einzelkonzerte geben. Das wäre aber viel Reiserei und Proberei gewesen. Da haben wir uns entschlossen, eine kleine Tour zu machen und in ausgewählten Konzerthäusern aufzutreten. Ich wollte einmal mit den Songs meiner Vorbilder auftreten. Die habe ich damals in der Badewanne gesungen. Das waren zum Beispiel Songs von Bill Ramsey oder Cliff Richard. Ein Programm mit den Kult-Hits der 50er und 60er ist auch ein Wunsch meiner Fans. Der wurde oft an mich herangetragen.

Auf welche Songs von Ihnen kann sich das Publikum freuen?

Kraus: Neben den Songs, die ich damals schon sehr mochte, singe ich Songs, von denen es seit den 50ern keine neue Version gegeben hat, wie „Straße des Vergessens“, „Havanna Love“ oder „Wunderbar wie Du“. Dazu kommen die bekannten Rock’n’Roll-Songs von damals. Wir hören mit einem großen Medley auf. Darin sind Songs wie „Satisfaction“, „Marmor, Stein und Eisen bricht“ oder „Da sprach der alte Häuptling der Indianer“. Das hören die jungen Leute in Österreich heute in den Lokalen. Auch im Radio laufen die Songs. Dort gibt es nicht so sehr diese Format-Radios. Die Sender hauen alles aus den verschiedenen Jahrzehnten zusammen.

Aber das werden schon neue Versionen?

Kraus: Ja. Das ist rhythmisch alles anders. Auch die Aufnahmen klingen anders als damals. Das ist gar nicht zu vermeiden. Man darf aber nur so modernisieren, dass es nicht erschreckt. Die neuen Versionen sind etwas jazzig angehaucht, mit Hammond- Orgel und auch mit Mandoline. Es kommen auch tolle Mundharmonika-Solos vor. Ich möchte auch den Zeitgeist der 50er auf die Bühne bringen.

In wieweit waren Konzerte damals anders als heute?

Kraus: Es war ruhig und konzertant. Es gab noch keine riesigen Lautsprecheranlagen und keine so große Lautstärke. Heute muss bei der Bühnenschau schon immer was passieren, bevor der erste Song erklingt. Es waren sehr gepflegte Veranstaltungen, fast wie bei klassischen Konzerten.

Was machen Sie nach der Tournee? Wie geht es mit Ihrer Musik weiter?

Kraus: Ich will wieder Freizeit nachholen, vor allem viel körperliche Bewegung haben. Ich will laufen, segeln und Wasserski fahren. Im Moment leide ich noch sehr unter der Bewegungseinschränkung. Dann sehen wir weiter.

Peter Kraus tritt am Montag, 19. März 2018, um 19.30 Uhr in der Glocke auf. Tickets gibt es ab etwa 50 Euro in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.