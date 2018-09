„Philosophisches Café“ im Kultursalon: Die Kraft der Musik

Die Schriftstellerin Fariba Vafi liest in der Villa Sponte am Osterdeich.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Musik ist der vollkommene Typ der Kunst: Sie verrät nie ihr letztes Geheimnis.“ Dieses Wort des Schriftstellers Oscar Wilde (1854 bis 1900) hat Dr. Helmut Hafner, früher im Rathaus für Themen wie den interreligiösen Dialog zuständig, der neuen Ausgabe seines „Philosophischen Cafés“ vorangestellt.

Es ist die nunmehr vierte Ausgabe der Reihe. Das „Philosophische Café“ öffnet heute, Dienstag, im Kultursalon der Gewoba (Emil-Sommer-Straße, Vahr) – und zwar in der Zeit von 18 bis 20 Uhr. Das Thema ist heute die Kraft der Musik.

Dass Musik eine außerordentlich große Bedeutung hat und auf Menschen wirkt, positiv wie negativ, „kennt jeder aus eigener Erfahrung“, heißt es in einer Vorschau. Und weiter: „Seit 3 000 Jahren ist die Kraft der Musik ein wichtiges Thema in der Philosophie, Literatur, Pädagogik, Medizin und neuerdings in der Hirnforschung. Genauso lange wird die Musik auch schon als Heilmittel eingesetzt.“

In der klassischen Antike zum Beispiel gingen Ärzte davon aus, dass sich kranke Menschen in Unordnung befinden und mit der Hilfe der Musik die geistige und seelische innere Harmonie wieder hergestellt werden kann. Vermutlich verwenden nahezu alle Menschen Musik im Alltag als Mittel zur seelischen Selbstregulierung – bewusst oder unbewusst. Den einen hilft Helene Fischer, den anderen Johann Sebastian Bach.

+ Helmut Hafner bittet wieder einmal in sein „Philosophisches Café“. © Ahnert/Gewoba Über all das und einiges mehr spricht Hafner mit dem Künstler, Journalisten und Kulturmanager Gennady Kuznetsov. Der Eintritt ins „Philosophische Café“ ist frei.

Hafner war von 1983 bis 2017 in der Bremer Senatskanzlei für Kirche und Religionen, politische Philosophie und zivilgesellschaftliche Projekte zuständig. Dazu gehören der „Stadtplan der Religionen von Jugendlichen für Jugendliche“, die Initiative „Das erste Buch“ und die „Nacht der Jugend“. Als persönlicher Berater war er bereits für Bürgermeister Hans Koschnick (1929 bis 2016, SPD) tätig.

Iranische Autorin in der Villa Sponte

In der Reihe „Literarische Abende“ des Bremer Sujet-Verlags liest die iranische Autorin Fariba Vafi am Dienstag, 18. September, in der Villa Sponte (Osterdeich 59b) aus ihrem neuen Roman „Ein Traum von Tibet“. Ihre Lesung beginnt um 19 Uhr.

Fariba Vafi wurde 1962 in Tabriz im Nordwestiran geboren. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Teheran und zählt zu den beliebtesten zeitgenössischen Autorinnen des Landes.

„Die Autorin beschäftigt sich mit dem Drang nach Freiheit und Selbstbestimmung“, heißt es in einer Ankündigung. „In ihrem neuen Werk geht es um die Gefühle und Gedanken der Protagonistin Scholeh. Von ihrer großen Liebe verlassen, sucht sie Schutz im Haus ihrer Halbschwester Schiwa und deren Mann Djawid. Es ist ein Haus, in dem viele Menschen ein- und ausgehen und über ihre Sorgen klagen. Scholeh beginnt, die Menschen zu beobachten“, fasst ein Sprecher zusammen. „Themen wie Intimität, Ehebruch und Autoritätskritik stehen im Mittelpunkt.“

Als Übersetzerin fungiert Jutta Himmelreich, die den Roman auch ins Deutsche übertragen hat. Die Moderation des Abends übernimmt Dr. Silke Behl. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Overbeck-Museum bewirbt sich

Das Vegesacker Overbeck-Museum bewirbt sich um das „Museumsgütesiegel“ – ein Verfahren, das mit ziemlich viel Aufwand und Einsatz verbunden ist. Das „Museumsgütesiegel“ wird vom Museumsverband Niedersachsen und Bremen gemeinsam mit dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und der Niedersächsischen Sparkassenstiftung verliehen.

Um das Siegel zu erhalten, muss ein Museum internationale Standards erfüllen – und dies auch nachweisen. „Zwei Jahre lang hat sich das Overbeck-Museum einer freiwilligen Selbstevaluation unterzogen und alle Arbeitsbereiche auf Herz und Nieren geprüft. Es ist damit nach dem Gerhard-Marcks-Haus und dem Focke-Museum das dritte Museum in Bremen, das dieses Verfahren durchläuft“, so Leiterin Dr. Katja Pourshirazi.

Und sie fügt an: „Wir haben interne Abläufe systematisiert, regelmäßige Teambesprechungen eingeführt, die Barrierefreiheit verbessert und zum Beispiel endlich die Schließfächer angeschafft, die uns bisher fehlten.“ Sieben ausführliche Konzepte mussten geschrieben werden – vom Leitbild über einen Dokumentationsplan bis zum Vermittlungskonzept.

Nun sind sämtliche Unterlagen eingereicht. Jetzt wartet man in Vegesack mit Spannung auf die Reaktion der Jury.