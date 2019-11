Kraft und Eleganz: Schauspielerin Svenja Jerg bringt Pole Dance auf die Bühne

Bremen - Schauspiel, Luftakrobatik, Pole Dance. Vollkommen unterschiedliche Dinge sind es, die Svenja Jerg aus Köln gern macht. In Bremen hat sie nun die Möglichkeit, das alles einmal miteinander zu vereinen, zu verbinden – in der Komödie „Brandheiß – gelöscht wird später“, die gegenwärtig im Packhaustheater im Schnoor zu sehen ist.

Das Stück spielt auf dem Dorf. Und da kommen Feuerwehrdienst und Pole Dance auf eine Weise zusammen, dass kein Auge trocken bleibt. „Wer ,Landeier‘ mochte, wird ,Brandheiß‘ lieben!“ Mit diesem Spruch wirbt das Packhaustheater für die Komödie – und das nicht ohne Grund.

Svenja Jerg ist der Publikumsliebling. Wie aber kommt man zum Pole Dance, zum akrobatisch-artistischen Tanz an der Stange („pole“ stammt aus dem Englischen und bedeutet „Stange“)? Immer schon viel geturnt? „Nein“, sagt Svenja Jerg beim Gespräch im Foyer des Packhaustheaters und lacht. „Früher habe ich Fußball gespielt.“ Erst mit 18, 19 Jahren habe sie dann angefangen mit dem Akrobatik-Training.

Der Auslöser dafür war – man ahnt es – eine Fußballverletzung. „Ich hatte mir die Kniescheibe so verletzt, dass ich nicht mehr Fußball spielen konnte“, sagt die 24-Jährige. „Dann wollte ich tanzen. Ich habe die Worte ,Tanz‘ und ,Köln‘ gegoogelt.“ Und was zeigte der Computer an? „Es kam Pole Dance.“

Und das gleiche Studio bot auch Luftakrobatik an. „Wo man in der Luft hängt. Ich mache das hauptsächlich am Vertikaltuch, das von der Decke hängt, aber auch am Luftring. Ich habe schon Shows in zehn Metern Höhe gemacht.“

Mit dem Pole Dance war es unterdessen anfangs gar nicht so einfach. „Ich hatte kaum Kraft, konnte mich kaum halten an der Pole.“ Und darum geht es dann zunächst: Kraft aufbauen ist angesagt. Manche verbinden den Stangentanz ja eher mit Bars und rotem Licht, doch Svenja Jerg widerspricht da sofort: „Eigentlich ist es eine ganz normale akrobatische Sportart. Es ist wie Turnen am Reck – nur, dass die Stange nicht horizontal, sondern vertikal ist.“

Pole Dance habe sich ohnehin mittlerweile schon „sehr stark als Fitness-Sportart etabliert“. Jerg: „Pole Dance ist sehr gut, um den ganzen Körper fit zu halten. Es soll ästhetisch aussehen, es ist eine Kombination aus Kraft und Eleganz.“

Vermisst Jerg dabei nicht den Mannschaftssport – wie einst beim Fußball? Die Antwort kommt auch hier prompt: „Nein, denn man trainiert sehr viel zusammen, bringt sich gegenseitig etwas bei.“ Das Gemeinschaftserlebnis hat sich gewissermaßen bloß verlagert. Vom Rasen ins Sportstudio.

Und auf die Bretter, die – so jedenfalls die Redensart – die Welt bedeuten. Denn auch auf der Bühne (und selbstredend dahinter) sind Teamgeist und Teamarbeit gefragt, das wiederum verbindet Fußball und Theater.

Die Komödie „Brandheiß – gelöscht wird später“ (Regie: Oliver Geilhardt) ist noch bis zum 30. November im Packhaustheater zu sehen. Eintrittskarten kosten dort nach Angaben des Theaters 30 Euro. Anschließend zeigt der Theaterverbund von Knut Schakinnis, zu dem das Packhaus ja gehört, die Inszenierung in Worpswede.