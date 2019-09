Kräftezehrender Dauereinsatz

Bremen - Von Jörg Esser. „Der Großbrand auf dem Könecke-Gelände ist gelöscht.“ Um 5.29 Uhr am Dienstagmorgen meldete der Einsatzleiter der Feuerwehr: „Feuer aus.“ Die Aufräumarbeiten auf dem Areal der ehemaligen Fleischwarenfabrik in Hemelingen zogen sich anschließend noch über Stunden hin. „Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden“, sagte Feuerwehr-Sprecher Michael Richartz am Dienstagmittag. Sechs Anwohner wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung untersucht, vier dreigeschossige Häuser evakuiert. Eine Feuerwehrfrau und ein Feuerwehrmann wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Richartz waren insgesamt 102 Fahrzeuge mit rund 400 Kräften aller Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr und aller Freiwilligen Feuerwehren aus dem Stadtgebiet am Einsatz beteiligt.

Um 18.25 Uhr am Montagabend war das Großfeuer, wie berichtet, auf dem Könecke-Areal der Leitstelle gemeldet worden. Zu dieser Zeit lief noch ein anderer Großeinsatz – gegen 15 Uhr war ein Feuer in zwei Technikräumen im ersten Obergeschoss des Kristallpalasts am Weserpark in Osterholz, in dem unter anderen das Cinestar-Multiplexkino und ein Bowlingcenter untergebracht sind.

Doch zurück zum Großbrand in Hemelingen: Die Leitstelle alarmierte zunächst Kräfte von drei Feuerwachen, den Einsatzleitdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr Mahndorf. Schnell kam die erste Rückmeldung vom Einsatzort: „Es brennt eine 50 Meter mal 100 Meter große Lagerhalle in voller Ausdehnung“. Sofort wurden weitere Kräfte von drei Feuerwachen sowie der Freiwilligen Feuerwehren Neustadt, Osterholz, Farge, Schönebeck und Lehesterdeich nachalarmiert. Außerdem verstärkten freiwerdende Feuerwehrleute vom laut Richartz „kräftezehrenden Einsatz“ am Kristallpalast nach und nach das Team auf dem Könecke-Gelände. Die Werksfeuerwehr von Daimler Benz war mit einem Teleskopmast vor Ort. Anwohner, die ihre Häuser verlassen mussten, wurden Unterkunft in einem Bus der Deutschen Bahn betreut. Der Heerstraßenzug wurde von der Föhrenstraße bis zum Sebaldsbrücker Bahnhof gesperrt, Straßenbahnen wurden bis in die Morgenstunden hinein umgeleitet.

„Einige Kräfte der Feuerwehren und der Werksfeuerwehr waren mehr als zwölf Stunden ununterbrochen im Einsatz“, sagte Richartz. Und weiter: Auf Grund der zwei unmittelbaren, aufeinanderfolgenden Großeinsätze, bei denen eine Vielzahl an Atemschutzgeräteträgern eingesetzt wurde, kam die Atemschutzlogistik der Feuerwehr Bremen an ihre Grenze. Es wurden hunderte Geräte und Schläuche an den Einsatzstellen verbraucht.“ Übrigens: Am Kristallpalast wurden gegen 20 Uhr „Feuer aus“ gemeldet. Hier waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit 42 Fahrzeugen und 100 Leuten vor Ort.

In der Nacht zu Dienstag schließlich beschädigte ein Feuer hat ein Kunstwerk des belgischen Künstlers Maarten Vanden Eynde vor der Bremer Kunsthalle. Es handelt es sich um die Skulptur „Pinpointing Progress“, die einen Turm aus mehreren übereinander gestapelten Fahrzeugen zeigt. Sie erinnert an die Bremer Stadtmusikanten, deren 200-jähriges Jubiläum in diesem Jahr gefeiert wird. Nach Angaben der Feuerwehr brannte der Beifahrersitz eines Busses. „Es wurde als Fahrzeugbrand gemeldet, dann stellte sich heraus, dass es sich um ein Kunstwerk handelt“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen innerhalb von 20 Minuten löschen. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Bei Kunstwerken sei dies schwer zu schätzen, sagte eine Polizeisprecherin. Es werde wegen möglicher Brandstiftung ermittelt.