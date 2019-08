Mehr als 1.300 Breitensportler beim Drachenboot-Cup auf dem Werdersee erwartet

Bremen - Es wird laut am Werdersee. Und bunt und schrill und voll. Rund 1 300 Paddlerinnen und Paddler werden am Wochenende zum 16. Bremer Drachenboot-Cup erwartet.

Mehr als 50 Fun-, Betriebssport- und Sportteams liefern sich am Sonnabend, 31. August, und am Sonntag, 1. September, auf dem Werdersee (Nähe Badestrand) 42 packende Rennen. Die mit 16 bis 20 Paddlern und einem Trommler besetzten Boote mit den Drachenköpfen gehen auf Distanzen über 250, 500 und 2 000 Meter an den Start.

Die von den „Bremen Draggstars“, der Breitensportabteilung des Bremer Sport-Clubs, organisierte Bremer Regatta gilt als größte Drachenbootveranstaltung in der Metropolregion, sagt Katja Riemer, die Pressesprecherin der „Draggstars“. Neben den Bremer Teams haben sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Mannschaften aus Niedersachsen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern angemeldet.

Kreative Outfits für Paddler aus der Region

Mit dabei sind unter anderem die Betriebssportgruppen des Klinikverbunds Gesundheit Nord (Geno), der Gewoba und von Arcelor Mittal. Rund die Hälfte der Teams reist aus Hannover, Hamburg, Ostfriesland und Wilhelmshaven an. Die weiteste Anreise hat laut Riemer das Team „Schiffsversenker“ der Firma Kloska aus Rostock.

Die Paddler sind kreativ. Das zeigt sich am Outfit, an der Sportkleidung und auch an den Teamnamen. Die „Schiffsversenker“ treffen auf „Feuchte Nasen“, „Schlammspritzer“, „Besserwisser“, „Thekenbeißer“, „Döspaddels“, „Hai-Light-Dragons“, „Beatmaster“, „See-Kuh-Dragons“, „Seeteufel“ „Crazy Rats“ und den „Butter-Kutter“. Spaß ist Programm. „Einfallsreiche Kostümierungen, Schlachtrufe und Fanchoreographien bieten den Zuschauern interessante Einblicke auch abseits des Wassers“, sagt Riemer.

Kraft und Ausdauer: Drachenboot-Cup fordert

Doch Kraft und Ausdauer sind auch gefordert. Und der Zeitplan ist streng. Am Sonnabend um 9 Uhr wird der erste Vorlauf über die 250-Meter-Sprintdistanz gestartet. Es folgen im Zehn-Minuten-Takt weitere zehn Vorläufe, in denen sich die Mannschaften für die Fun-, Funsport- und Sportklasse qualifizieren.

In den Zwischenläufen (ab 11 Uhr) fahren die Teams in ihren Leistungsklassen und kämpfen um den Einzug in die Endläufe. Aber auch die Mannschaften, die es nicht ins A-Finale ihrer Leistungsklasse schaffen, treten ab 14 Uhr in den Finalläufen ein drittes Mal an – und müssen sich dabei gegen gleichstarke Teams behaupten müssen.

Zuschauer können selbst paddeln

„In der Mittagspause bekommen die Zuschauer die Gelegenheit, selbst ins Boot zu steigen und gegeneinander Rennen zu fahren“, heißt es. Und zum Abschluss des ersten Renntages gehen die Teams ab 16 Uhr im Verfolgungsrennen über 2 000 Meter an den Start.

Hierbei starten die Boote im Abstand von zehn Sekunden und absolvieren einen Rundkurs von vier mal 500 Metern, bei dem sich die Teams spannende Überholmanöver liefern. Am Sonntag starten die Sportteams ab 10 Uhr über die anspruchsvolle 500-Meter-Mittelstrecke. Gegen 12.30 Uhr endet der Drachenboot-Cup.