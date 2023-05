400 Millionen Euro mehr: Kostenexplosion beim Bremer Wesertunnel

Von: Thomas Kuzaj

Der Wesertunnel wird teurer als geplant – viel teurer. Ganze 400 Millionen Euro soll er mehr kosten. Wer die Mehrkosten trägt, ist unklar.

Bremen – Kurz vor der Bürgerschaftswahl am Sonntag ist eine Bombe geplatzt. Das Wesertunnel-Stück der Autobahn 281 soll 400 Millionen Euro mehr kosten als geplant – statt 384,95 Millionen Euro nun 773,45 Millionen Euro wegen erwarteter Baukostensteigerungen bis Mitte 2028. Die Vollendung des Projekts A 281, das Bremen seit Jahrzehnten beschäftigt, ist in Gefahr. Die Opposition sieht eine Mitschuld im Rathaus und im Verkehrsressort.

Wer trägt die Mehrkosten? Der Bund hat noch nicht erklärt, das zu tun. Für Bundesautobahnen ist der Bund zuständig, so sieht es Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) – und kündigte an, entsprechend den Druck auf den Bund zu erhöhen. So sehen es auch die Grünen und stellen sich damit auch hinter ihre Spitzenkandidatin und Verkehrssenatorin Maike Schaefer. Grünen-Fraktionschef Björn Fecker: „Der Bund muss die A 281 fertigstellen.“ Und weiter: „Der Autobahnringschluss darf nicht an erwartbaren Kostensteigerungen scheitern. Ein Stopp der Arbeiten am Wesertunnel wäre ein Fiasko und würde dem Standort Bremen massiv schaden. Das Güterverkehrszentrum, die Stahlwerke und auch die Häfen sind auf diesen Ringschluss angewiesen. Zugleich soll die A 281 die Innenstadt vom Verkehr entlasten.“

All das funktioniert aber eben nur, wenn die A 281 mit dem Tunnel vollendet wird. Olaf Orb, bei der Bremer Handelskammer fachlich zuständig, zu unserer Zeitung: „Mit den Baukosten muss umgegangen werden, ohne dass das Projekt gefährdet wird.“ Es sei „für Bremen regionalwirtschaftlich von immenser Bedeutung, für die Wirtschaftsstruktur im Nordwesten von überragender Bedeutung“ – und das nicht zuletzt auch mit Blick auf die „maroden Weserbrücken“ (A 1, Stephanibrücke). Ihre anstehende Sanierung erhöht den Druck, mit dem Tunnel eine Verbindung von A 1 und A 27 zu schaffen. Ohne Tunnel „bricht alles zusammen“, befürchtet Handelskammer-Experte Orb auch wegen der erwarteten Zunahme von Verkehren. „Es rächt sich, dass die Weserquerung um Dekaden zu spät kommt.“

Bremer A 281: Bauarbeiten seit drei Jahrzehnten

An der Autobahn 281 wird seit mehr als 30 Jahren gebaut, eine unendliche Geschichte. Wieder und wieder gab es Streit und Verzögerungen. Darauf verweist nun auch die Opposition. „Schaefer und Bovenschulte haben den Tunnelbau verschleppt“, so CDU-Spitzenkandidat Frank Imhoff am Freitag zum „Fiasko bei der Finanzierung des dringend benötigten Lückenschlusses der Ringautobahn um Bremen“. Und: „Das Tunnel-Trauma bei der A 281 ist die logische Konsequenz rot-grüner Verkehrsverhinderungspolitik. Wer über Jahre Runde Tische verschleppt und wieder absagt, ohne aber gleichzeitig in Berlin richtig Dampf zu machen, kann sich nicht zwei Tage vor der Wahl als Retter hinstellen.“

Es sei nicht richtig, „mit dem Finger nach Berlin“ zu zeigen, so Imhoff. Und dann kommt er so richtig in Fahrt: „Unter CDU-Führung im Bund war die Finanzierung des Tunnelbaus immer gesichert. Planung und Bau lagen bis 2021 bei den Ländern und damit direkt bei Frau Schaefer und Herrn Bovenschulte und den rot-grünen Vorgängersenaten. Passiert ist nichts. Und als der Bund und damit die Ampelregierung 2021 zuständig wurde, haben sich Frau Schaefer und Herr Bovenschulte in Berlin in keiner Weise für dieses wohl wichtigste Infrastrukturprojekt der vergangenen Jahrzehnte eingesetzt.“

Bundesverkehrsminister Wissing will sich für eine „gute Lösung“ einsetzen

FDP-Spitzenkandidat Thore Schäck sieht es so: „Der Wesertunnel hätte längst fertiggestellt sein müssen. Er ist für den Wirtschaftsstandort Bremen von großer Bedeutung. Weil das grüne Verkehrsressort die Fertigstellung seit Jahren verschleppt hat, sind die Kosten massiv explodiert. Jetzt mit dem Finger auf den Bund zu zeigen, ist ein politisches Ablenkungsmanöver.“

Aus Berlin meldete sich ein Parteifreund Schäcks – Bundesverkehrsminister Volker Wissing, im Februar noch Ehrengast der Schaffermahlzeit. Wissing: „Der Wesertunnel ist für den Bund ein wichtiges Projekt. Aktuell führen wir das Vergabeverfahren durch. Wir werden uns dafür einsetzen, für das Projekt eine gute Lösung zu finden.“