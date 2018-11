Mode und Kunst: Korallen, Skulpturen und Geometrie

Model Cristina Maria Saracut in einem Kleid aus der „Punkt“-Kollektion von Sigrid Schumacher.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Mode und Kunst – Welten, die zuweilen ineinander übergehen. Zum Beispiel im Bildhauermuseum Gerhard-Marcks-Haus, wo unter dem Titel „Wellentöchter“ gegenwärtig Arbeiten des Künstlers Henri Laurens (1885 bis 1954) zu sehen sind. Und genau dort steht am Sonntag, 4. November, ein Dialog zwischen Mode und Skulptur auf dem Programm – bei einer Modenschau der Bremer Designerin Sigrid Schumacher („Prototype“) nämlich. Beginn ist um 16 Uhr.

Schumacher inszeniert inmitten der „Wellentöchter“ Modelle aus ihren Kollektionen „Fabelwesen“, „Punkt“ und „Les Corails“. „Im ersten Bild entsteigen Nixen und andere Fabelwesen den Fluten“, sagt Schumacher. „Danach lassen Abendkleider in kräftigen Rot- und Fuchsiatönen das Bild von Lavaströmen in der Tiefsee entstehen.“ Wie lebendige Skulpturen posieren die Models auf Podesten.

Das dritte Bild der Show verwandelt den Ausstellungssaal dann in ein farbenfrohes Korallenriff, so die Designerin weiter. Kleider aus der „Les- Corails“-Kollektion tragen aufwendige Applikationen. Schumacher: „Korallen sind wunderschöne, facettenreiche, aber auch sensible und empfindliche Wesen. Ihre Schönheit wird seit Urzeiten von den Menschen bewundert.“

Schumachers Label „Prototype“ gibt es seit nunmehr 25 Jahren. „Die Jubiläumskollektion unter dem Thema ,Punkt“ variiert geometrische Grundformen wie Punkte und Linien“, so die Diplom-Designerin, deren Geschäft am Fedelhören zu finden ist.

+ Designerin Sigrid Schumacher © Martin Peterdamm

Mit dem Geometrie-Motto greife sie eine Aufgabenstellung aus dem ersten Semester ihres Modedesignstudiums an der Bremer Hochschule für Künste wieder auf. „Mit Jahrzehnten an Lebens- und Berufserfahrung nun natürlich ganz anders, ganz neu.“

Mit ihren Kollektionen sorgt die Bremerin auf internationalen Branchen-Events regelmäßig für Aufsehen. So feierte die „Punkt“-Kollektion zum Beispiel in Wien Premiere. Tickets für die Show im Gerhard-Marcks-Haus kosten den Museumseintritt plus zehn Euro.