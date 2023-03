Schwerer Sturz bei Proben: Helene Fischer verletzt – Konzerte in Bremen abgesagt

Bittere Nachrichten für Helene Fischer-Fans. Die Sängerin hatte bei Proben einen schweren Unfall. Ihr Tour-Start in Bremen ist bis auf Weiteres abgesagt.

Bremen – Unfall-Drama bei den Proben zur geplanten Helene Fischer-Tour „Rausch“: Wie die Sängerin auf Instagram mitteilte, hat sie sich bei den Proben eine Rippen-Fraktur zugezogen. Der geplante Tour-Start in Bremen am Dienstag, 21. März: abgesagt! Auch die Konzerte am Mittwoch und Donnerstag in der ÖVB-Arena in Bremen fallen flach.

Tour-Start verschoben: Helene Fischer hat sich bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen. © Hendrik Schmidt/dpa

Unfall bei Helene Fischer: Rippenbruch sorgt für Konzertabsage in Bremen

Die Sängerin wandte sich mit der traurigen Nachricht auf Instagram an ihre Fans: „Wir müssen daher schweren Herzens die Premiere verschieben und sind gerade dabei, alternative Termine für Bremen und Köln zu finden, um die Konzerte nachzuholen.“

Laut dem Veranstalter Live Nation sind die Nachholtermine in Bremen vom 10. bis 12. Mai angesetzt. Alle Tickets sollen demnach ihre Gültigkeit behalten. Nach dem Unfall von Helene Fischer nehmen Fans Anteil, äußern jedoch auch scharfe Kritik.

Rippenfraktur bei Unfall: Helene Fischer verletzt sich bei Proben – Konzerte in Bremen abgesagt

Helene Fischer bat ihre Fans um Verständnis: „Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut, denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich los geht und wie viele Unannehmlichkeiten eine Verlegung für euch mit sich bringt. Glaubt mir, ich hätte es mir auch anders gewünscht“, so Helene Fischer vor ihren drei Konzerten in Bremen. Das Konzert am 21. März hätte der Start der „Rausch Live“-Tour sein sollen.

Ganz zum Schluss machte sie ihren Fans ein Versprechen: „Wir holen das nach und dann feiern wir, was das Zeug hält, ok?!“ Neben den drei geplanten Konzerten in Bremen müssen auch die Shows in Köln verschoben werden. Sie sollen vom 25. August bis 2. September nachgeholt werden.

Helene Fischer in Bremen: Konzert fällt aus – Rippenfraktur macht Probleme

Laut Veranstalter verletzte sich Helene Fischer bei artistischen Proben: Auf den 71 Konzerten ihrer „Rausch“-Tour durch Deutschland, Schweiz und Österreich, soll Helene Fischer von den Künstlern des Cirque du Soleil unterstützt werden.

Ihren Tour-Auftakt feiert Helene Fischer nun am 11. April in Hamburg.