Kontrolle in Bremen: Polizei beschlagnahmt Drogen, Bargeld und mutmaßliches Diebesgut

Ab dem späten Dienstagnachmittag hat die Polizei Bremen diverse Kontrollen im Viertel und im Bereich Hauptbahnhof durchgeführt. Dabei konnten Drogen, Bargeld und mutmaßliches Diebesgut ausfindig gemacht werden.

Bremen - Am Dienstag ab dem späten Nachmittag führten uniformierte und zivile Einsatzkräfte im Viertel sowie im Umfeld des Hauptbahnhofes Kontrollen durch. Knapp 30 Personen hat es dabei erwischt. Die Polizei beschlagnahmte Drogen, Bargeld und mutmaßliches Diebesgut.

Zwischen 17 und 22 Uhr kontrollierte die Polizei an verschiedenen Orten im Bereich Hauptbahnhof und Viertel. Im Bahnhofsumfeld überprüften die Einsatzkräfte zunächst ein Lokal in der Straße An der Weide. Hier wurden 29 Personen kontrolliert und diverse Verkaufseinheiten Rauschgift vor dem Lokal aufgefunden.

udem machten die Einsatzkräfte unter Einsatz eines Rauschgifthundes rund um den Breitenweg und den Philosophenweg Drogenverstecke aus, sogenannte Bunker, und beschlagnahmten mehrere Verkaufseinheiten Marihuana.

Im Viertel beobachteten die Polizisten den Handel von Drogen und stellten jeweils Händler und Erwerber. Rauschgift sowie eine vermutlich gestohlene Bahncard und Bargeld wurden beschlagnahmt.