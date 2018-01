Neujahrsempfang der Bürgerschaft: Kontaktbörse mit Karl Marx

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Frohes neues Jahr!“ Händeschütteln. Lächeln, Small Talk. Weitergehen. Und das Gleiche von vorn. So ist es, das Ritual beim Neujahrsempfang – am Dienstag einmal mehr zu besichtigen und zu erleben im Haus der Bürgerschaft. Beim Neujahrsempfang des Parlaments.

„Ich weiß, dass Sie unseren Neujahrsempfang gerne als Kontaktbörse und zum Gedankenaustausch nutzen“, rief Bürgerschaftspräsident Christian Weber den Gästen zu. „Und ich ahne, dass so mancher von Ihnen die Rede des Präsidenten für überflüssig hält. Also, wenn jemandem der Geduldsfaden reißt, höre ich auf. Eventuell! Aber vorher stehe ich am längeren Hebel – mit einem Mikrofon vor mir und einer Beschallungsanlage im Hintergrund.“

Ob mit oder ohne Beschallungsanlage – so eine Neujahrsansprache bietet ja oft den Anlass für Gedanken, die über den Tag hinausreichen und mehr aufs große Ganze blicken. Und so sprach Weber nicht nur vom Geduldsfaden, sondern auch von der Geduld an sich. Dabei wurde der Sozialdemokrat ganz philosophisch: „Geduld ist eine sanfte Tugend, deren Wert einer wohl erst zu schätzen weiß, wenn er die Ungeduld überwindet.“

Über die Geduld und den Lauf der Zeit kam Weber auf Jahrestage, die in diesem Jahr anstehen – 50 Jahre 1968, der Zusammenbruch der Monarchie in Deutschland vor 100 Jahren, die Geburt von Karl Marx vor 200 Jahren.

„Das alles ist unanständig, verwerflich, asozial“

Der kommunistische Theoretiker erlebe gegenwärtig eine Renaissance, so Weber. „Die Deutsche Bahn wird einen neuen ICE nach ihm benennen.“ Ein Hinweis, der zu Gelächter im Publikum führte, doch Weber fuhr fort – und fragte, was wohl zu der Marx-Renaissance geführt haben mag. Da war er schnell bei den „schlimmsten Auswüchsen des herrschenden Kapitalismus“. Nämlich: „Die fortwährende Steuerhinterziehung von Vermögenden und von Firmen in unvorstellbaren Milliardenhöhen etwa. Oder der moderne Sklavenhandel, der dazu führt, dass beispielsweise für einen einzelnen Fußballspieler eine Ablösesumme von 222 Millionen Euro gezahlt wird.“

Dass auch der „Sklave“ gut kassiert – geschenkt. Weber: „Das alles ist unanständig, verwerflich, asozial.“ Und dann zitierte er aus dem „Kommunistischen Manifest“: „Die Bourgeoisie hat die persönliche Würde in den Tauschwert aufgelöst.“

Demokratie „kein Selbstläufer“

Weber aber zitierte nicht nur Marx, er zitierte überhaupt ganz viel. Und war dabei nicht wählerisch. Der Präsident zitierte (unter anderem, Liste nicht vollständig!) Frank-Walter Steinmeier (Bundespräsident) und Angela Merkel (geschäftsführende Kanzlerin), Winston Churchill (britischer Staatsmann und Literaturnobelpreisträger) und John F. Kennedy (US-Präsident), Willy Brandt (Friedensnobelpreisträger) und Indira Gandhi (Premierministerin Indiens), Udo Lindenberg (Hutträger) und Horst Opaschowski (Zukunftsforscher). Der Großteil der knapp halbstündigen Rede aber – bevor jetzt ein falscher Eindruck aufkommt – bestand aus Webers eigenen Worten.

Und die setzt er gerne ein, um darauf aufmerksam zu machen, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, „kein Selbstläufer“. Bei uns, in der Gegenwart. Aber auch in der Zeitgeschichte. 50 Jahre sind vergangen, seit der „Prager Frühling“ gewaltsam beendet wurde. Mit der Freiheits- und Demokratiebewegung im Osten Europas werde sich eine Sommerausstellung im Parlamentsgebäude beschäftigen, kündigte Weber an. Und er forderte Respekt vor der Demokratie – und Einsatz für sie.

Antworten auf die Folgen der Digitalisierung finden

Weber nannte auch Herausforderungen, die die Demokratie zu bewältigen habe. Er fasste sie als Themen einer möglichen Regierungserklärung der zukünftigen Bundesregierung zusammen – wann immer es die auch geben mag. Es gelte, Antworten auf die Folgen der Digitalisierung zu finden, denn: „Roboter und Algorithmen werden die Produktion übernehmen.“ Ein weiteres Thema: Bildung. Weber: „Jeder fünfte Viertklässler bei uns kann nicht richtig lesen. Diese Schwäche in einer grundlegenden Kulturtechnik muss uns doch alarmieren!“ Weitere Stichworte: Armutsbekämpfung, Einwanderungsgesetz, Einigung Europas.

Nach Webers Rede ging alles weiter wie zuvor. Händeschütteln. Lächeln, Small Talk. Weitergehen. Und das Gleiche von vorn.