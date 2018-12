Vorsätze für das neue Jahr: Konkret und konsequent

Krankenkasse rät zu maßvollen Ideen

Ob Laufen im Freien oder Schwimmen im Hallenbad: Die Vorsätze fürs neue Jahr sollten konkret und umsetzbar sein.

Bremen - Wer für das neue Jahr gute Vorsätze fasst, sollte sich maßvolle Ziele setzen, die dann konkret geplant und konsequent umgesetzt werden können. „Überzogene und vage Neujahrsvorsätze sind meist zum Scheitern verurteilt“, sagte am Donnerstag Andreas Lakemann von der Krankenkasse Barmer in Bremen. Besser als der Vorsatz „ich will mehr Sport machen“ sei etwa der Plan „ich will jeden Mittwochabend joggen, weil es mir Spaß macht“, riet der Regionalgeschäftsführer.