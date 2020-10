Bremen: „Konfusion pur, Chaos pur“

Bremen – Mehr als drei Jahre nach einem mutmaßlichen Angriff von Mitgliedern eines Bremerhavener Familienclans auf Polizisten sind am Freitag die Plädoyers der Verteidigung gesprochen worden. In ihren Schlussvorträgen machten die Anwälte deutlich, dass für ihre Mandanten keine Haft- oder Bewährungsstrafen in Betracht kommen dürften.

Sommer 2017: Eine routinemäßige Fahrzeugkontrolle gerät aus dem Ruder. Als Khodor S. (28) zusammen mit seinem Bruder Rabie S. (35) von der Polizei angehalten wird, weil einer der beiden seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, scheint die Situation noch halbwegs im Rahmen. Doch bald soll das Geschehen eskalieren, wie ein etwa zweiminütiges Amateurvideo zeigt. Schreie, Schläge, Pfefferspray. Etwa ein Dutzend Personen beteiligen sich an der Auseinandersetzung. Laut Polizeibericht ist die Situation erst nach 74 Minuten unter Kontrolle. Im Mittelpunkt: Khodor S., der von Beamten in einen Hauseingang an der Goethestraße gedrängt am Boden kniet, sein Oberkörper ist frei. Im Vordergrund: die aufgebrachte Menge, die laut Anklage versuchte, den Mann zu befreien.

Prozess um Angriff auf Polizisten vor Bremer Landgericht: Versuchte Körperverletzung

So auch Ramadan S. (36), der nach Aussage seines Verteidigers Bernd Fiessler erst zum Ende der Auseinandersetzung dazu stößt, später eine Flasche in Richtung einer Hauswand wirft und unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung angeklagt ist. Sein Mandant habe seinen Bruder am Boden liegen sehen, „immer wieder“ habe es Schläge der Beamten gegeben. Es sei daher naheliegend, dass sein Mandant die Beamten „ansprechen“ wollte. Der 36-Jährige habe weder jemanden geschlagen noch einen Beamten durch den Flaschenwurf verletzt. Dennoch habe er monatelang in Untersuchungshaft gesessen, kritisierte der Anwalt.

Laut Fiessler gibt es „Milderungsgründe ohne Ende“, insbesondere weil „es in der Betrachtung des gesamten Randgeschehens massive Mängel“ gegeben habe. Zudem habe es keinen – wie von der Staatsanwaltschaft hervorgehoben – gemeinsamen Tatplan der Angeklagten gegeben. „Das war Konfusion pur, Chaos pur.“ Letztlich plädierte der Verteidiger auf eine Geldstrafe, deren Höhe er ins Ermessen des Gerichts stellte.

Prozess um Angriff auf Polizisten vor Bremer Landgericht: Anwalt fordert Freispruch

Anwalt Lorenz Hünnemeyer, der Rabie S. vertritt, schloss sich „fast deckungsgleich“ dem Plädoyer Fiesslers an und forderte Freispruch vom Vorwurf des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte für seinen Mandanten. Das Verfahren hätte zum einen aufgrund der angeklagten Taten nicht vor einem Landgericht verhandelt werden müssen, zum anderen hätte seiner Auffassung nach die Kammer, nachdem der Prozess im vergangenen Jahr nach 13 Verhandlungstagen geplatzt war, ausgetauscht werden müssen. Ein Schöffe hatte Interna des Verfahrens an Dritte weitergegeben, einem entsprechenden Befangenheitsantrag wurde stattgegeben. Die Kammer habe es versäumt, die Angeklagten „mitzunehmen“, einzelne Entscheidungen genau zu erläutern. „Man hatte das Gefühl, man heult den Mond an – da kommt auch nichts zurück.“

Im Fall von Khodor S., für den die Anklage ein Jahr und vier Monate Haft auf Bewährung forderte, plädierte die Verteidigung bereits Anfang Oktober auf Freispruch (wir berichteten). Zwischenzeitlich wurde das Verfahren gegen zwei weitere Familienmitglieder – unter anderem gegen eine Schwester der Angeklagten – eingestellt.

Das Urteil soll am Dienstag, 3. November, gesprochen werden.

Von Steffen Koller