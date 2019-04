Konfliktentschärfung

Innere Mission weiht Treffpunkt für suchtkranke wohnungslose Menschen ein

+ Am Bremer Hauptbahnhof hat die Innere Mission gestern einen Treffpunkt für sucht- und alkoholkranke sowie wohnungslose Menschen eingeweiht. Foto: EPD/SELL

Bremen – Am Bremer Hauptbahnhof hat die diakonische Innere Mission gestern einen Treffpunkt für sucht- und alkoholkranke sowie wohnungslose Menschen eingeweiht. Damit wird der Versuch unternommen, einen Konflikt zu entschärfen, der sich in den vergangenen Monaten zugespitzt hatte: Die Szene hatte sich in der Vergangenheit unter anderem an den nahegelegenen Haltestellen vor dem Bahnhof getroffen, was zu Konflikten mit Fahrgästen geführt hatte. Mitglieder der Szene hielten ihrerseits der Stadt vor, die Polizei verdränge sie vom Bahnhofsvorplatz.