Konflikt zwischen den Kulturen

Bremen - VON STEFFEN KOLLER. Tötungsversuch oder nicht? Mit dieser Frage muss sich das Landgericht Bremen befassen und urteilen, ob zwei Angeklagte, beide 29 Jahre alt, im Juli 2018 in Bremerhaven den Tod eines jungen Mannes billigend in Kauf genommen haben. Einer der Angeklagten, Marouene A., soll laut Staatsanwaltschaft nach einem Streit die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und mit einem Messer versucht haben, den Beifahrer tödlich zu verletzen. Doch die Verteidigung sieht Ungereimtheiten an allen Ecken.

Unterschiedlicher hätten die Plädoyers in diesem Verfahren nicht ausfallen können. Fünf Jahre Gefängnis forderte der Staatsanwalt am Mittwoch für den 29-jährigen Marouene A. Der Tatvorwurf: versuchter Totschlag und Sachbeschädigung. Der mitangeklagte Mohamed K. soll Beihilfe zum versuchten Totschlag geleistet haben, für ihn forderte der Anklagevertreter zwei Jahre und zehn Monate Haft. Beide sollen am 3. Juli 2018 auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Bremerhaven mit einer Gruppe von polnischen Staatsbürgern in Streit geraten sein. Kurz darauf flüchteten vier der Polen in ein Auto und verschanzten sich dort. Marouene A., so die Anklage, habe die Seitenscheibe des Beifahrerfensters eingeschlagen und mehrfach versucht, den dort sitzenden 19-Jährigen zu verletzen. So soll der 29-Jährige mehrfach in Richtung des jungen Mannes gestochen haben. Dabei habe er den Tod billigend in Kauf genommen. Verletzt wurde am Ende niemand

Die Anklage stützte ihr Plädoyer vorrangig auf die Zeugenaussagen der vier Autoinsassen, die alle berichteten, wie der Angeklagte mit „stechenden“ und „fuchtelnden“ Bewegungen agiert habe. Für den Staatsanwalt ist klar, dass A. „nicht darauf vertrauen konnte, dass seine Handlung nicht tödlich enden würde“. Genau an dieser Stelle sehen die Verteidiger der Angeklagten aber erhebliche Widersprüche. Im Vorfeld der mutmaßlichen Attacke habe es von den Polen „rassistische Hetzkampagnen“ gegen ihre Mandanten gegeben, so Anwältin Christine Vollmer. Die beiden Angeklagten, die aus dem arabischen Kulturkreis stammen, hätten sich „in einer für sie subjektiv empfundenen Bedrohungssituation“ befunden, zumal die Gruppe der Polen anfangs aus bis zu zehn alkoholisierten Personen bestanden habe. „Eine friedfertige Absicht der Zeugen ist widerlegt“, so Vollmer.

Anwalt Alexander Ukat sagte: „Eines ist sicher: So wirklich sicher ist nichts.“ Es habe im Verfahren zu viele Widersprüche gegeben, zu viele Aussagen seien übertrieben gewesen und „umgedeutet“ worden. „So ein bisschen Bill Clinton like“, meinte Ukat.

Beide Verteidiger erkennen keinen bedingten Tötungsvorsatz. Ukat forderte eine Freiheitsstrafe von unter einem Jahr, Verteidigerin Vollmer plädierte auf den Tatbestand der Bedrohung, nannte aber kein konkretes Strafmaß. Das Urteil soll am Donnerstag, 7. März, gesprochen werden.