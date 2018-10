Bub im Konfettiregen

Bremen - Von Jan Dirk Wiewelhove. In dem Moment, als er die Bühne betrat, lag das Publikum dem Buben aus der Steiermark bereits zu Füßen. Andreas Gabalier, der selbsternannte „Volks-Rock‘n‘Roller“, hat am Sonnabend gezeigt, dass die Mischung aus Volks- und Rockmusik auch in Norddeutschland bestens funktioniert. Vor etwa 10 000 Zuschauern lieferte er eine mitreißende Show ab.

Der 33-Jährige zeigte eindrucksvoll, dass sein musikalisches Repertoire weit über seinen Megahit „Hulapalu“ hinausgeht. Von deftigen Rocksounds bis zu ganz gefühlvollen Balladen war in der Stadthalle (ÖVB-Arena) alles dabei. Was auch immer Gabalier machte, seine Zuhörer hingen ihm an den Lippen und folgten seinen Aufforderungen zum Tanzen, Mitsingen und Hüpfen.

Mit „Verdammt lang her“ startete der Österreicher seinen „Voll-Power-Auftritt“ vor ausverkaufter Arena, in der Lederhosen und Dirndln eindeutig dominierten. Sofort suchte er den Kontakt zu den Fans, nutzte den langen Laufsteg aus und erklärte, dass er sich gerade sauwohl fühle.

Kam mit seiner Sonnenbrille der Eindruck auf, dass er schon fast zu cool sei, brach er dieses Image im nächsten Moment wieder auf, als er einem weiblichen Fan für die Treue eine Freikarte für ein zukünftiges Konzert schenkte.

Die zehnköpfige Band, mit Gitarren, Klavier, Gesangsstimmen und Kontrabass bestückt, sorgte für einen vollen Sound, der auch in den obersten Reihen für einen unterhaltsamen Abend sorgte. Und genau das ist es, was Gabalier vermitteln will, ein positives Gefühl, gute Stimmung, ohne jedoch platt zu wirken.

Ein erster Höhepunkt war „Sie“, ein Song, der dem Künstler alles abverlangte, sodass der Schweiß seine Stirn herunterlief. „Der dritte Song und der Bub ist komplett aus der Puste“, sagte er am dritten Konzertabend hintereinander.

Immer wieder zeigte sich der Steirer beeindruckt von der Textsicherheit des Bremer Publikums, selbst wenn nicht jedes Wort aus seinem Dialekt bekannt sein dürfte. Die Fans, von ganz jungen Kindern bis hin zu Senioren, die mit Rollatoren zum Platz fuhren, boten eine großartige Atmosphäre voller Emotionen. Bei „So liab hob i di“, einem Lied aus Gabaliers Anfangszeit, wurde kräftig geschunkelt, bei „Verliebt verliebt“ wurde auf Steh- und Sitzplätzen gehüpft.

Doch der Star will mehr als nur „Gute-Laune-Rock“ präsentieren. Plötzlich werden 10 000 Leute ganz still und lauschen dem Song „Hinterm Horizont“, den Gabalier seiner verstorbenen Oma widmet.

Auch politisch will der 33-Jährige nicht stumm sein. Das macht er in seinem Lied „A Meinung haben“ ganz deutlich, wenn er davon spricht, dass niemand in einer Demokratie stumm sein sollte. Diese große Varianz der Themen lässt Gabalier zu einem echten Star werden, der auch in Bremen den Nerv des Publikums trifft.

Auf Nachdenkliches folgt immer wieder feinster Volksrock, der einfach nur Spaß macht. Bei „Zuckerpuppen“ ist der Höhepunkt fast erreicht, bis „Hulapalu“ den letzten Zuschauer von den Sitzen reißt.

Die Arena stimmt ein, singt den Refrain, sorgt für Gänsehautmomente auf und vor der Bühne. Nach zwei Stunden sinkt Andreas Gabalier vollkommen außer Atem zu Boden und genießt den Konfettiregen mit „Ohhhh-ohh-ohh“-Rufen als Dank für seine Hingabe.

Er will doch nur ein Bergbauernbub aus der Steiermark sein, doch genau diese Bescheidenheit, die man ihm abnimmt, macht den „Volks-Rock‘n‘Roller“ Gabalier zu einem echten Superstar, der die großen Hallen der Republik füllt.

Zum Zehnjährigen im Jahr 2019 kommt er zurück in den Norden, und zwar am 22. Juni ins Hamburger Volksparkstadion.