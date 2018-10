Görres: Bedarf an Pflegekräften für Krisenfälle steigt

Sushant Sharma spricht im Distrikt Sindhupalchok (Nepal) mit einer Familie, die vor den Trümmern ihrers bei dem Erdbeben im April 2015 zerstörten Hauses steht. Angesichts der zunehmenden Zahl von Katastrophen auf der Welt steigt nach Einschätzung des Bremer Pflegewissenschaftlers Stefan Görres der Bedarf an Pflegepersonal, das speziell auf Krisenfälle vorbereitet ist. Zu diesem Thema findet in dieser Woche eine Konferenz mit 150 Teilnehmern in Bremen statt.

Bremen - Von Dieter Sell. Angesichts der zunehmenden Zahl von Katastrophen auf der Welt steigt nach Einschätzung des Bremer Pflegewissenschaftlers Prof. Stefan Görres der Bedarf an Pflegepersonal, das speziell auf Krisenfälle vorbereitet ist. „In Asien gibt es bereits Ausbildungen, in Europa kaum“, sagte Görres. Doch auch in Europa gebe es zunehmend Katastrophen, wie das verheerende Unwetter vor wenigen Tagen auf Mallorca zeige: „Die Einschläge kommen näher.“

Görres (Fachbereich Human- und Gesundheitswissenschaftern, Uni) organisiert eine internationale Konferenz zum Einsatz von Pflegekräften bei humanitären Katastrophen, zu der am Donnerstag und Freitag (18./19. Oktober) mehr als 150 Experten vornehmlich aus Asien, aber auch aus Afrika, den USA und Europa im Swissotel am Hillmannplatz in Bremen erwartet werden. Ihr Ansatz: In Katastrophen würden die Anforderungen an Helfer und insbesondere an Pflegekräfte immer komplexer. Das Personal müsse sich gleichzeitig und schnell auf globale und lokale Situationen einstellen, kulturelle Hintergründe berücksichtigen und effektiv Hilfe leisten.

„Wir wissen noch zu wenig über Arbeitsschwerpunkte, Kernaufgaben und benötigte Kompetenzen“, sagte Stefan Görres. Die Praxis liefere immer wieder Belege für eine unzureichende Vorbereitung und eine daraus resultierende Überforderung von Pflegekräften. Jüngere Beispiele für Katastrophen seien schwere Erdbeben wie in Nepal 2015 und in Mexiko 2017. Das Erdbeben im japanischen Kobe 1995 mit Tausenden von Toten sei der Auslöser für die Gründung der „World Society of Disaster Nursing“ gewesen, die die Konferenz veranstalte, verdeutlichte Görres. „Unsere Hauptthemen sind Fragen zum Management von Katastrophen-Einsätzen, insbesondere technische und logistische Aspekte, aber auch die Sicherheit der eingesetzten Pflegekräfte, die nicht selten in der Gefahr stehen, gekidnappt oder getötet zu werden.“

Bisher gibt es laut Görres in Deutschland meist nur interne Fortbildungen von Hilfsorganisationen wie der Diakonie Katastrophenhilfe, dem DRK und den „Ärzten ohne Grenzen“. Einen Bachelor-Studiengang zum Thema biete einzig die private Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. „Und auch bei der Forschung stehen wir noch ganz am Anfang, besonders was die gesundheitlichen Folgen von Katastrophen etwa mit Blick auf Traumatisierungen betrifft“, so Görres. Das Treffen ist die fünfte Forschungskonferenz der „World Society of Disaster Nursing“. In den vergangenen Jahren trafen sich die Experten in Japan, Wales, China und in Jakarta (Indonesien).

epd