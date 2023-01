Dating Apps: Komödie der Täuschungen auf dem Theaterschiff Bremen

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Auf dem Bremer Theaterschiff an der Tiefer spielen Lesley Jennifer Higl und Harun Yildirim die Dating-App-Komödie „Match Me If You Can“. Premiere: Donnerstag, 19. Januar. © Kuzaj

Bremen – Die Liebe auf digitalem Weg anbahnen. . . Dating-Apps (wie Tinder) stehen im Mittelpunkt einer neuen Komödien-Inszenierung auf dem Bremer Theaterschiff (Tiefer): „Match Me If You Can“ von Gregor Barcal und Nina Hartmann hat dort am Donnerstag, 19. Januar, um 20 Uhr Premiere. Regie: Martina Flügge. Das Stück steht bis zum 26. Februar auf dem Spielplan, Eintrittskarten kosten 29,50 Euro.

Bei Lisa (Lesley Jennifer Higl) und Martin (Harun Yildirim) hat es online gefunkt. Nun verabreden sie sich erstmals in echt. Schade nur, dass beide falsche Profilfotos verwendet haben und einander nicht erkennen. Dennoch kommen sie miteinander ins Gespräch. Und schon nimmt eine Komödie der Täuschungen ihren Lauf. Die beiden Schauspieler waren zuletzt in der Komödie Bremen (Schnoor) in „Nackte Tatsachen“ (Higl) und „Extrawurst“ (Yildirim) zu sehen. Mit Blick auf die Theaterschiff-Premiere sprechen Higl und Yildirim über Liebe, Dates und Romantik. Und zwar beide für sich, denn wir haben sie getrennt befragt – um einmal zu sehen, wie gut sie zueinander passen. . .

Erinnern Sie sich an Ihr erstes Date – und wie war es?

Lesley Jennifer Higl: Oh. . . mein erstes Date. Ja, doch, ich erinnere mich. Ich war sehr schüchtern und hatte gar keine Ahnung von irgendwas, da war ich ja noch ein Teenie. Eine Mitschülerin am Gymnasium hat immer von ihren tollen Dates erzählt. Da dachte ich, das muss ich auch mal machen, und traf mich mit einem Schüler aus der Parallelklasse, den alle cool fanden. Als er mich dann küssen wollte, fand ich‘s eher komisch und befremdlich – damals!

Harun Yildirim: Ja und ja. . . – Ich hatte schon eine Freundin in der Grundschule, da war ich neu im Dorf. Und wenn man neu ist, hat man gute Chancen! Als ich das erste richtige Date hatte, da war ich 16. Da haben wir uns draußen getroffen, auf dem Spielplatz vor ihrem Haus. Wir haben uns unterhalten, mehr war es gar nicht. Und dann habe ich sie wieder zu ihrer Haustür gebracht.

Was ist das Schöne an Dating Apps?

Higl: (lacht) Also, ich verrate es! Ich habe mir für das Stück ein Fake-Profil angelegt, weil ich Tinder nur von Freundinnen kannte. Es ist schon lustig, aber es ist nichts für mich. Die Menschen sind teilweise sehr mutig. Man lernt halt schnell jemanden kennen. Auf meinem Fake-Account hat mich auch jemand angeschrieben, den ich kenne. Natürlich habe ich nicht geantwortet.

Yildirim: Ich war ein halbes Jahr auf so einer Dating App, hatte ein Date und das war grandios schlecht. Es ist eine Selbstdarstellung, die der Realität nicht entspricht. Man sieht Bilder, man bastelt sich eine Person zurecht anhand der Bilder und das stimmt nicht – eigentlich hat man bei Dating Apps keine Gelegenheit, jemanden richtig kennenzulernen. So etwas geht nur im Gespräch, in der Spontaneität.

Mit Smartphones! Lesley Jennifer Higl und Harun Yildirim auf der Bühne. © Linus Klose

Macht das Digitale die Romantik kaputt?

Higl: Für mich wär‘s nix. Aber ich habe Freunde, die sich auf Tinder kennengelernt und dann geheiratet haben!

Yildirim: Ich glaube, das Digitale lässt gar keine Romantik zu. . .

Was ist Romantik für Sie, wie zeigt sie sich, worin liegt sie?

Higl: Was ich romantisch finde? Wenn mein Partner mich ins Auto packt und wir mit dem Hund irgendwo hinfahren. Zum Beispiel in ein schönes Waldhotel! In die Berge, in den Wald – schön wegfahren zusammen, das ist für mich romantisch. So eine Auszeit zusammen. Zeit, gemeinsam Ruhe zu haben.

Yildirim: Ich bin da relativ altbacken. . . für mich ist es zum Beispiel romantisch, wenn ich mich als Kavalier zeigen kann. Türen aufhalten, solche Sachen. Ein Date gemeinsam bei Kerzenlicht – in einer Bar, in einer Kneipe, im Restaurant. Der Ort ist eigentlich egal. Auf die Personen kommt es an! Die Romantik entwickelt sich dann aus dem Moment.