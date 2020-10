„Deal“ vor Bremer Landgericht?

Prozess um Sozialbetrug in Bremerhaven: Angeklagter soll aussagen

+ © Koller Schweigt bislang: Der 59-jährige Selim Ö. ist des gemeinschaftlichen Betrugs in 691 Fällen angeklagt. © Koller

Bremen – Kurzer Prozess oder Mammutprozess? Im Verfahren wegen massenhaften Sozialbetrugs in Millionenhöhe könnte es für den 59-jährigen Selim Ö. am Ende auf eine Bewährungsstrafe samt saftiger Geldbuße hinauslaufen. Diese Möglichkeit wurde am Donnerstag vor der Strafkammer 5 des Bremer Landgerichts erörtert. Ob es letztlich dazu kommt, hängt von vielen Faktoren ab – nicht zuletzt von den aktuellen Einkommensverhältnissen des Angeklagten.