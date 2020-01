Holt Harry und Meghan nach Bremen!

Der „Megxit“ beschäftigt die Welt. Dabei bleiben Meghan und Prinz Harry dem britischen Weltreich doch erhalten, wenn sie nach Kanada ziehen. Nur: dort ist das Paar, wie zu hören ist, auch nicht, nun ja, so wirklich jedem willkommen.

Jedenfalls soll es schon Menschen gegeben haben, die sich Gedanken über die Folgen und die Folgekosten eines solchen Umzugs gemacht haben. Wer zum Beispiel kommt für die Kosten auf, die für die Gewährleistung der Sicherheit des Paares anfallen? Eine Polizeikostendebatte, wo gibt’s denn sowas?

Wie kann man nur so kleinlich sein! Bremen hingegen ist da ganz anders, Bremen ist weltoffen. Viele Bürger verbinden ihre Stadt gerade mit diesem Begriff – voller Stolz hat Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) erst jüngst in seiner Weihnachtsansprache darauf hingewiesen. Und was läge da näher, als zwei Menschen, die mit ihrem Baby auf der Flucht vor der britischen Presse sind, auf die offenen Tore der Hansestadt an der Weser hinzuweisen. Also, kurz gesagt – siedelt Meghan, Harry und Baby Archie in Bremen an!

Britische Flüchtlinge würde Bremen guttun

Die Ansiedlung der britischen Flüchtlinge würde Bremens Wirtschaft guttun – royaler Glanz, in welcher Form auch immer, lockt verlässlich Touristen an. Und dann erst die Heerscharen britischer Journalisten! Das finanziell so gebeutelte kleinste Bundesland würde mal in einem ganz neuen Zusammenhang in die Medien kommen, welch eine Bereicherung! Und das weltweit.

Doch passt so eine Ansiedlung zu republikanischen Tradition Bremens, auf die die Hansestadt so stolz ist wie auf ihre Selbstständigkeit? Nun, die Bremer lieben ihre republikanische Tradition. Aber sie haben auch eine monarchistische. Kaiser-Enkel Prinz Louis Ferdinand (1907 bis 1994) etwa lebte von 1950 bis zu seinem Tod auf dem Wümmehof in Borgfeld. An diese Tradition könnten Meghan, Harry und der kleine Archie anknüpfen, wenn sie das weltoffene Bremen dereinst in den britischen Commonwealth führen – bei gleichzeitiger Rettung seiner Selbstständigkeit, was auch immer das bedeutet. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) müsste sich auch keine Sorgen um die Polizeikosten für die kleine Familie machen. Harry & Co. können die nämlich selbst tragen. Und die Kanadier gucken in die Röhre.