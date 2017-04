Kokain in Bunkerfahrzeugen

Bremen - Von Steffen Koller. Ende eines „florierenden Drogengeschäfts“: Drei Männer im Alter von 39, 36 und 33 Jahren müssen sich seit Montag wegen unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor dem Landgericht Bremen verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Angeklagten vor, innerhalb von knapp vier Monaten rund 1,25 Kilo Heroin und 5,3 Kilo Kokain an mehrere Abnehmer verkauft zu haben.

„Florierendes Drogengeschäft“

Um sich eine „Einnahmequelle von einiger Dauer und einigem Umfang“ zu schaffen, sollen die drei Angeklagten die Drogen in zwei Bunkerfahrzeugen in Bremen deponiert und bei entsprechenden Anfragen ihrer „Kunden“ die Betäubungsmittel ausgeliefert haben, heißt es in der Anklageschrift. Der 39-Jährige habe dabei die Bestellungen und den Abverkauf im Hintergrund organisiert, der 33 Jahre alte Mann den tatsächlichen Verkauf abgewickelt und der 36-Jährige die einzelnen Lieferungen abgesichert.

Zum Teil sollen dabei Bestellungen mit einem Wert von 8000 bis 9000 Euro zu den Abnehmern gebracht worden sein. Im Laufe der Monate hätten sich die Männer so ein „florierendes Drogengeschäft“ aufgebaut, sagte die Staatsanwältin.

Geringere Strafen bei Aussagen in Aussicht gestellt

Als am 6. Oktober 2016 Polizisten die Bunkerfahrzeuge sicherstellten, fanden sie dort laut Anklagevertreterin noch knapp 500 Gramm Kokain und mehr als 1,2 Kilo Heroin, die den Angeklagten zugeordnet werden.

Die Männer wollten sich am Montag nicht zu den Vorwürfen äußern. Vorsitzender Richter Jürgen Seifert deutete aber an, dass es im Vorfeld der Verhandlung bereits Gespräche zwischen den Verfahrensbeteiligten gegeben habe. Dabei sei man zu folgendem Ergebnis gekommen, erklärte der Richter: Sind die Männer bereit, umfassend auszusagen, drohen ihnen je nach nachgewiesener Tatbeteiligung zwischen einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung und maximal fünf Jahren Freiheitsstrafe.

Am nächsten Verhandlungstag (Mittwoch, 12. April) soll es im Verfahren um den Tag der Festnahme gehen. Bis dahin sollen sich auch die Angeklagten entschieden haben, ob sie auf das Angebot der Kammer eingehen wollen oder nicht.