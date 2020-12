Bremen rüstet sich für den Kohleausstieg. Das Kraftwerk Hafen geht vom Netz. Der Kohlendioxidausstoß sinkt.

303 Megawatt gehen vom Netz.

Zuspruch von SPD, Grünen und BUND.

170 Kohle-Arbeitsplätze.

Bremen - Der Bremer Versorger SWB hat bei der ersten Auktion zum Kohleausstieg den Zuschlag für die Stilllegung des Kohlekraftwerks im Hafen erhalten. Das hat die Bundesnetzagentur mit Sitz in Bonn am Dienstag mitgeteilt. Der Block mit 303 Megawatt installierter Leistung geht 2021 vom Netz. Damit sinken laut SWB die CO2-Emissionen um rund 1,5 Millionen Tonnen jährlich. Das seien zehn Prozent der bremischen Gesamtemissionen. Die umweltpolitischen Sprecher von SPD und Grünen, Arno Gottschalk und Philipp Bruck, sprachen von einem „wichtigen Meilenstein zum Kohleausstieg“, der Umweltverband BUND von „einem großer Schritt für den Klimaschutz in Bremen“.

Deutschland will raus aus der Kohle. Bis 2038 sollen die Kohleverstromung beendet und die Kohlekraftwerke stillgelegt werden. Um den Ausstieg zu forcieren, plant der Bund über die Bundesnetzagentur bis 2027 acht Auktionen zur Stilllegung von Steinkohlekraftwerken. Dabei gewinnt nicht derjenige, der am meisten bietet, sondern derjenige, der am wenigsten haben will. „Diejenigen Betreiber erhalten zuerst einen Zuschlag, die das geringste Gebot pro Tonne CO2-Reduktion abgegeben haben“, so die Agentur. Die Gebotsfrist für die erste Auktion ist zum 1. September ausgelaufen. 4 000 Megawatt (vier Gigawatt) Kohlekraft sollen vom Netz genommen werden. Wer den Zuschlag erhält, wird entschädigt. „Die Ausschreibungen stoßen bei den Betreibern auf positive Resonanz. Die Runde war deutlich überzeichnet“, sagte Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur.

Kohlekraftwerk wird stillgelegt: Zuschläge unter Höchstpreis

Das Pokerspiel ist entschieden. Letztlich haben elf Gebote mit einer Gebotsmenge von insgesamt 4 788 MW einen Zuschlag erhalten. Die Gebotswerte reichen laut Bundesnetzagentur von 6 047 bis 150 000 Euro pro MW. Jeder erfolgreiche Bieter erhält einen Zuschlag in Höhe seines Gebotswerts. Im Schnitt muss die Netzagentur pro Megawatt 66 259 Euro berappen. Der starke Wettbewerb habe die Zuschläge damit deutlich unter den Höchstpreis von 165 000 Euro pro Megawatt gedrückt, sagte Homann. Die Gesamtsumme der Zuschläge beträgt rund 317 Millionen Euro.

Wieviel Geld zur SWB nach Bremen fließt, wird nicht verraten. „Aus Wettbewerbsgründen“, heißt es. SWB-Vorstandschef Torsten Köhne sagte: „Die Höhe des Auktionsergebnisses deckt einen großen Teil der zusätzlichen Kosten für den Kohleausstieg.“

Kohlekraftwerk wird stillgelegt: Tarifvertrag unterzeichnet

Die Anlagen, die einen Zuschlag erhalten haben, dürfen ab dem 1. Januar 2021 die durch den Einsatz von Kohle erzeugte Leistung oder Arbeit ihrer Anlagen nicht mehr am Strommarkt vermarkten, heißt es.

Die SWB hat Ende August mit der Gewerkschaft Verdi die Weichen für die Stilllegung und einen Tarifvertrag für einen sozialverträglichen Kohleausstieg unterzeichnet. Der Tarifvertrag war Voraussetzung, um an den Auktionsverfahren teilzunehmen. Der Vertrag regelt die Möglichkeit für den Bezug des staatlichen Anpassungsgeldes für einige Mitarbeiter ab dem 58. Lebensjahr, sofern Beschäftigungsverhältnisse abgebaut werden sollten. Diese staatliche Leistung soll auf einen branchenüblichen Satz von 89,5 Prozent des bisherigen Nettogehalts aufgestockt werden. „Nach wie vor ist unsere oberste Priorität, möglichst alle Mitarbeiter an Bord zu halten, die direkt oder indirekt vom Kohleausstieg betroffen sind“, sagte Personalvorstand Olaf Hermes. Immo Schlepper vom Verdi-Landesbezirk Niedersachsen-Bremen ergänzte: „Der Ausstieg aus der Kohleverstromung in Bremen darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten passieren.“ Mit dem angeschlossenen Tarifvertrag werde gezeigt, „wie das geht“. Insgesamt sind bei der SWB nach Konzernangaben rund 170 Arbeitsplätze vom Kohleausstieg betroffen.

Kohlekraftwerk wird stillgelegt: Nächste Ausschreibung am 4. Januar

„Die weiteren technischen Voraussetzungen für den Ausstieg sind auf den Weg gebracht und müssen jetzt genehmigt und realisiert werden. Hierfür haben wir jetzt mehr Planungssicherheit“, sagte Köhne. Zu den wesentlichen technischen Projekten zählt er die geplante Monoklärschlammverbrennung in Oslebshausen, die unter anderem die Fernwärmeversorgung im Bremer Westen sichert. Mit einer neuen Fernwärmeverbindungsleitung zwischen der Uni und Bremer Osten soll unter anderem die Versorgung in der Vahr und Sebaldsbrück mit dem Mercedes-Werk gesichert werden. Ein weiteres Großprojekt ist das erdgasbetriebene Blockheizkraftwerk in Hastedt, für das am Freitag der Grundstein gelegt wurde. Hier investiert die SWB 140 Millionen Euro.

Derzeit betreibt der Versorger am Standort noch einen Kohleblock. Hinzu kommt ein Kohlekraftwerk des Energieunternehmens Onyx Power in Farge im Bremer Norden.

Die nächste Ausschreibungstermin ist der 4. Januar 2021. Vom Netz genommen werden sollen 1 500 Megawatt. Der Höchstpreis sinkt auf 155 000 Euro pro Megawatt.

Von Jörg Esser