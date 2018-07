Körperverletzung statt Mordversuch: Vier Jahre Haft für Angeklagten

Urteil nach Messerstichen

Der 45-Jährige (rechts) im Landgericht Bremen.

Bremen - Vier Jahre und zwei Monate Haft wegen gefährlicher Körperverletzung – so lautete am Donnerstag das Urteil des Bremer Landgerichts gegen einen 45-Jährigen. Die Kammer unter Vorsitz von Richterin Barbara Lätzel sah es als erwiesen an, dass der Türke mehrmals mit einem Taschenmesser in Tötungsabsicht auf seine 51 Jahre alte Ex-Freundin eingestochen hatte.