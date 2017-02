Landeskommandeur Claus Körbi nimmt Trump ins Visier

Bremen - Von Martin Kowalewski. Beim Jahresempfang der Bundeswehr im Rathaus gab der Kommandeur des Landeskommandos Bremen, Oberst Claus Körbi, eine kritische Diagnose zum Zeitgeschehen. Dabei geizte dieser nicht mit witzig-bissigen Seitenhieben.

Gegenwärtig würde ein Klima der Angst und Unsicherheit die Menschen anfällig für Demagogen machen. Bundeswehr und Polizei sollten alles tun, um ein Gefühl der Sicherheit zu gewährleisten. „Eine allgemein akzeptierte Volksweisheit sagt: ,Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht’. Aber dies ist eine Weisheit aus den vorigen Jahrhunderten, dem analogen Zeitalter, also der Frühgeschichte der Menschheit“, so Körbi. Spätestens seit dem Dienstantritt von US-Präsident Donald Trump wüssten wir es besser. „Immer größere Bevölkerungsschichten sind in ihrem Widerwillen gegen ,die da oben’ bereit, Tatsachen zu ignorieren oder sogar offensichtliche Lügen bereitwillig zu akzeptieren.“ Körbi weiter: „Ich würde mir ein Pinocchio-Serum wünschen, um mir dann den ein oder anderen dieser ,Volksversteher’ mit einer mehrere Meter langen Nase vorzustellen.“

Weitere Seitenhiebe auf Donald Trump und seinen Slogan „Make America great again“ folgten. Die Bevölkerungsgröße der USA würde sogar um drei Prozent schrumpfen, wenn elf Millionen Illegale gehen müssten. „Alternative Fakten“ à la Trump würden da helfen. „Bei seiner Amtseinführung waren ungefähr 250 000 Menschen vor Ort, gesehen hat er deutlich über eine Million“, so Körbi, der ein Verhältnis von fünf zu eins zwischen „alternativen Fakten“ und Wirklichkeit ausmacht. Bei diesem Verhältnis würde die Bevölkerungszahl der USA von 310 Millionen auf 1,5 Milliarden wachsen, womit diese „alternativ-faktisch“ vor China lägen.

Die Abwehr von Gefahren werde im nächsten Monat geprobt. Als eines von sechs Bundesländern werde Bremen vom 7. bis 9. März an einer Übung zur Terrorismus-Abwehr teilnehmen, bei dem Polizei und Bundeswehr kooperieren. Die Führung haben das Bundesinnenministerium und die jeweiligen Innenressorts der Länder. Die Übung sei eine für alle Seiten wichtige Erfahrungsquelle, die aber keinen Einsatz der Bundeswehr im Inneren erproben solle. „Es sind Möglichkeiten der Kooperation der Sicherheitsbehörden zu erproben, und dass dies zwingend erforderlich ist, hat der Anschlag in Berlin wohl mehr als deutlich gezeigt“, so Körbi. Dabei soll auch der Umgang mit Problemen durch die unterschiedliche technische Ausstattung von Bundeswehr und Länderpolizeien geübt werden, sagte Körbi unserer Zeitung.