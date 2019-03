König Willem-Alexander und Königin Máxima besuchen am Mittwoch Bremen

Am Mittwoch in Bremen: König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Seit Tagen beherrscht ein Thema das Rathaus, und es ist einmal nicht die Bürgerschaftswahl am 26. Mai. Es ist das Königshaus, das holländische. Seine Majestät König Willem-Alexander und Ihre Majestät Königin Máxima der Niederlande besuchen am Mittwoch, 6. März, Bremen und Bremerhaven.

Es ist ein Arbeitsbesuch, die beiden kommen also nicht zum gemütlichen Stadtbummel. Begleitet werden sie von Außenhandelsministerin Sigrid Kaag, die eine Wirtschaftsdelegation leitet – Themen: Raumfahrt und Offshore-Windenergie. Es geht um wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Den roten Teppich für den König und die Königin rollt Bremen am Flughafen aus. Dann geht’s gleich weiter zu Airbus; neben Airbus soll sich auch das Unternehmen OHB als prägender Teil des Raumfahrtstandorts Bremen präsentieren. Immer dabei: Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) mit Ehefrau Alexia Sieling. Nach dem Programmpunkt „Airbus“ kommen König und Königin in die Innenstadt, ins Rathaus – wo seit Tagen schon die Polizei darüber wacht, dass alles so ist, wie es sein soll.

König Willem-Alexander und Königin Máxima tragen sich ins Goldene Buch Bremens ein; es folgt ein Arbeitsessen. Danach geht’s an die frische – vielleicht sogar sehr frische – Bremer Luft. Etwa um 14 Uhr, so der Plan, gehen König und Königin zu den Stadtmusikanten und zum Roland. Es folgt eine Begegnung mit Handelskammer-Präses Janina Marahrens-Hashagen.

Dann wird’s langsam Zeit, nach Bremerhaven weiterzureisen; neben den Sielings wird dort auch Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) mit von der Partie seins. „Wind auf hoher See“ ist das Thema beim Fraunhofer-Institut. Nach einem Presse-Talk im Hotel „The Liberty“ zeigt Direktorin Prof. Dr. Antje Boetius dem Königspaar das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) – wo auch gerade 50 niederländische und deutsche Forscher tagen (Thema: Klimawandel). Der Besuch endet mit einem Dinner im AWI. Zuvor unterzeichnen die Wissenschaftler eine gemeinsame Erklärung zur Forschungszusammenarbeit.