Platzverweis für „Königsalm“: Gericht kassiert Freimarkt-Vergabepläne

Bremen - Von Jörg Esser. Sieben Millionen Euro hat die Bremer Schaustellerin Nina Renoldi in die „Königsalm“ investiert. Das neue „Alpenparadies“ sollte die „Bayern-Festhalle“ von ihrem Stammplatz verdrängen. Doch deren Betreiber Jan Patrick Wolters spielte nicht mit und zog vor das Verwaltungsgericht.

Am 6. Juli ging sein Eilantrag ein. Jetzt hat das Gericht entschieden – zugunsten des Bayernzelts. Renoldis „imposantes Bauwerk“ mit fast 2000 Plätzen für trinkfeste Besucher darf demnach nicht auf dem Freimarkt stehen.

Das Bremer Verwaltungsgericht habe entschieden, dass die Vergabe des Platzes an die Königsalm durch die Stadt neu entschieden werden muss, bestätigte Silke Benjes, Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichtes. „Die Entscheidung entspricht unserer Rechtsauffassung, dass die normalen Regeln auch für die Familie Renoldi gelten“, sagte Hans-Jörg Wilkens, der Anwalt von „Bayern-Festhallen“-Betreiber Wolters.

+ Die Vorfreude war groß: Nina Renoldi und Zeremonienmeister Luigi präsentierten der Presse Anfang Juli die Pläne für die „Königsalm“. Doch jetzt darf das sieben Millionen Euro teure Festzelt womöglich nicht aufgebaut werden. © Esser

Der frühere Leiter des Bremer Stadtamts verweist darauf, dass Bewerbungsfristen missachtet worden seien. Demnach müssen Bewerbungen für einen Stellplatz auf der Bürgerweide bis zum 30. November des Vorjahres eingegangen sein. Doch da gab es die „Königsalm“ noch nicht. Erst im März und April seien Gespräche der Renoldis mit der Stadt über die „Königsalm“ gelaufen. Die Renoldis wollten mit ihrem neuen „Alpenparadies“ ihre wesentlich kleinere „Almhütte“ ersetzen. Jener Platz war für das Bayernzelt ausgeguckt.

„Bremen ist mein Hauptplatz“

Doch Wolters wehrte sich. „Bremen ist mein Hauptplatz, auf dem Freimarkt muss ich das Geld verdienen, um Kredite für den Kauf des Zeltes zu bedienen.“ Er klagte gegen die Vergabeentscheidung. Offenbar erfolgreich. Sein Anwalt Wilkens sagt: „Die Stadt muss nun neu entscheiden, und wir erwarten, dass das zügig gemacht wird und das Bayernzelt in voller Größe zugelassen wird.“ Tim Cordßen, Sprecher des Wirtschaftsressorts, sagte am Mittag: „Unsere Rechtsauffassung hat sich nicht geändert.“ Die Stadt sehe die Bewerbung Nina Renoldis mit der „Königsalm“ als Modifizierung der Bewerbung für die „Almhütte“.

Was jetzt? Der Aufbau des Freimarkts hat am Montag begonnen. Die ersten Bodenplatten für die „Königsalm“ sind dem Vernehmen nach verlegt worden. Cordßen sagt: „Es ist wichtig, dass der Aufbau rechtzeitig abgeschlossen werden kann.“ Auch Wolters’ Anwalt Wilkens verweist gegenüber unserer Zeitung darauf, dass es ungünstig für die Stadt und den Freimarkt sei, wenn die „Königsalm“ jetzt gar nicht aufgebaut werden dürfe. Er sagt auch: „Die Behörde muss ihren Fehler umgehend wettmachen, um die Sache zu bereinigen.“

Desaster zur Freimarktseröffnung möglich

Ein Desaster droht: Die Eröffnung des Freimarktes am Freitag, 19. Oktober, ist in der neuen „Königsalm“ geplant. Auch die Siegerehrung der besten Fußgruppen und Festwagen des Freimarktsumzugs am zweiten Rummel-Sonnabend (27. Oktober) ist in der 40 Meter mal 40 Meter großen Festhütte geplant.

Die Reservierung der Tische läuft bereits seit Juni. „Königsalm“-Wirtin Nina Renoldi sagt, man habe bereits eine Fülle an Anfragen verbucht und Tische vergeben. Womöglich müssen auch die Volksfestbesucher umplanen.

Die schriftliche Begründung des Urteils soll den Beteiligten am Dienstagnachmittag zugeschickt werden. Darauf warten alle Beteiligten. „Wir warten noch auf die Begründung und entscheiden dann über das weitere Vorgehen“, sagt beispielsweise Cordßen. Womöglich legt die Stadt Revision beim Oberverwaltungsgericht ein.

Eile ist jedenfalls geboten. Der 983. Bremer Freimarkt läuft vom 19. Oktober bis zum 4. November.