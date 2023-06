Kochhaube für „Das Kleine Lokal“: Bremer Restaurant überzeugt wieder Gourmet-Tester

Von: Adriano D'Adamo

Mehrere Restaurants in Niedersachsen erhielten vom Gourmetführer „Gault & Millau“ eine Auszeichnung. Eine davon ging an „Das Kleine Lokal“ in Bremen.

Bremen – In der neusten Ausgabe des Gourmetführers „Gault & Millau“ wurden mehrere Restaurants in Niedersachsen ausgezeichnet, eines erhielt sogar die Höchstnote. Auch ein Restaurant aus Bremen erhielt vom einflussreichen Restaurantführer eine Empfehlung.

„Das kleine Lokal“ in Bremen erhielt eine „rote Kochmütze“ (Symbolbild). © NomadSoul/Imago Images

Gourmetrestaurant in Bremen: Kochhmütze für „das kleine Lokal“

Eine große Ehre für „Das Kleine Lokal“ in Bremen. Es erhielt eine „rote Kochmütze“ als Auszeichnung vom Restaurantführer. Diese steht für „sehr empfehlenswert“. Das Restaurant von Küchenchef Stefan Ladenberger und seinem Team bietet hochwertige Menüs mit mehreren Gängen an, unter anderem Fleisch und Fisch oder in vegetarisch.

Genießen können Gourmets und solche, die es werden wollen, in „gemütliche Atmosphäre zum Wohlfühlen“, wie der Inhaber selbst über sein Lokal in der Besselstraße in Fesenfeld sagt. Die „nur“ 34 Sitzplätze im Souterrain schaffen „eine entspannte, intime Atmosphäre,

die von unseren Gästen sehr geschätzt wird.“

Platz fünf in Deutschland: „Aqua“ aus Wolfsburg in der kulinarischen Spitze

Nur ein Restaurant aus Niedersachsen erhielt die Höchstnote von „Gault & Millau“: Das „Aqua“ in Wolfsburg erhielt fünf „schwarze Kochhauben“. Damit ist Sven Elverfelds Küche laut dem Gourmetführer das am besten bewertete Restaurant im ganzen Bundesland.

Das „Aqua“ rangiert deutschlandweit auf Platz fünf im Restaurant-Ranking. Vor dem Restaurant aus Wolfsburg befinden sich auf der Liste das „Vendôme“ in Bergisch Gladbach, die „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn, „Victor‘s Fine Dining by Christian Bau“ in Perl und das „Waldhotel Sonnora“ in Dreis.

Der Gourmetführer zeichnete weitere Restaurants aus Niedersachsen aus. Unter anderem das „Jante“ in Hannover. Es erhielt drei „rote Kochhauben“. Die Auszeichnung bedeutet „höchste Kreativität und Qualität, bestmögliche Zubereitung“ für das Restaurant. Jeweils drei „schwarze Kochhauben“ erhielten das „Kesselhaus“ in Osnabrück und das „Votum“ in Hannover.