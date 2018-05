Autos in der Fußgängerzone „Knochenhauerstraße“?

Zwei Papierkörbe und rot-weißes Absperrband – zu Demo-Zwecken hat die City-Initiative am Donnerstag einen provisorischen Poller an der Einfahrt zur Knochenhauerstraße aufgestellt.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „20, 30 Autos die Stunde fahren hier durch“, sagt der Unternehmer Stefan Brockmann. Mit seinem Möbelgeschäft „Bo-Concept“ ist er Anlieger der Knochenhauerstraße. Eine Straße, die eigentlich eine Fußgängerzone ist. Aber viele Autofahrer bemerken es nicht – oder wollen es nicht bemerken. Die Geschäftsleute fordern nun einen versenkbaren Poller.

„Jacobs-Hof“ und Weseranbindung hier, die „City-Galerie“ des Investors Kurt Zech dort – Bremens Innenstadt steht vor massiven Veränderungen. Manche Großprojekte werden noch diskutiert und geplant; bei anderen – Jacobs – haben die Arbeiten begonnen. Über allem steht das Ziel, die Innenstadt in die Zukunft zu führen.

Auch in der Knochenhauerstraße geht es um die Innenstadtentwicklung – hier aber gefangen im Klein-Klein von Realität und Alltag. Seit einem Jahr ist ein 150 Meter langer Abschnitt der Knochenhauerstraße Fußgängerzone. Radfahrer dürfen durchfahren. Autos und Laster sind nur bis 11 Uhr erlaubt – Lieferverkehr. Trotzdem fahren viele noch nach 11 Uhr durch. Hinweisschilder, Polizeikontrollen, ein großes Symbol auf dem Pflaster – alles ohne die gewünschte Wirkung, klagt die Einzelhändler-Vereinigung City-Initiative.

Vorbilder: Langenstraße und Schlachte

„Ein versenkbarer Poller wäre die Lösung“, sagt Dr. Jan-Peter Halves, Geschäftsführer der City-Initiative. „Wie in der Langenstraße oder an der Schlachte.“ Nachts runter, tagsüber hoch, das ist die Idee. Für Autofahrer wäre der Weg in die Knochenhauerstraße versperrt; für Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten könnte der Weg im Ernstfall schnell freigemacht werden. Apropos Ernstfall. „Wenn hier was passiert, ist es ein Unfall mit Ansage“, so Bernard Timphus, Inhaber der Konditorei Stecker. Von seinem Geschäft am Eingang der Knochenhauerstraße aus habe er schon viele Beinahe-Unfälle beobachtet, sagt Timphus. Situationen, zu denen es kommt, wenn – zum Teil schnelle – Autofahrer in der Fußgängerzone auf Passanten treffen, die dort gar nicht mit Autos rechnen. „Das macht mir echt Angst.“

+ So könnte es hier einmal aussehen: Jan-Peter Halves zeigt ein Bild mit Poller-Entwurf. © Kuzaj

Wegen des Pollers stehe man „seit Jahren“ mit dem Verkehrsressort in Kontakt, sagen Geschäftsleute und City-Initiative. Aber es tue sich nichts. So schritt die City-Initiative am Donnerstag selbst zur Tat – und stellte zur Probe einen temporären Poller auf, gebastelt aus zwei mit Steinen gefüllten Papierkörben und rot-weißem Absperrband. Es dauerte nicht lange, da hupte ein Lasterfahrer, weil ihm (nach 11 Uhr) die Durchfahrt durch die Fußgängerzone versperrt war.

Denkbar, wenn alles passt

„Wir wollen die Fußgängerzone attraktiver gestalten“, sagt auch Gunnar Polzin, Chef-Verkehrsplaner aus dem Ressort. „Ein Versenkpoller ist eine denkbare Option, wenn alle Rahmenbedingungen passen.“ Das Thema sei gegenwärtig in Arbeit, es werde eine Vorlage für die Deputationssitzung im August vorbereitet. Mit allem Drum und Dran – Bohrung, Stromversorgung – dürfte so ein Poller mehrere zehntausend Euro kosten.