Knapper geht‘s nicht

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Das war knapp! Das Rennen um den SPD-Fraktionsvorsitz hat die 23 sozialdemokratischen Bürgerschaftsabgeordneten am Montag praktisch in zwei Lager geteilt. Kandidiert hatten für das Amt Antje Grotheer und Mustafa Güngör. Mit zwölf zu elf Stimmen setzte sich Güngör in der Abstimmung durch. Er ist damit neuer SPD-Fraktionschef.

Die Fraktion musste einen neuen Vorsitzenden wählen, weil Andreas Bovenschulte als Bürgermeister ins Bremer Rathaus eingezogen ist. Erst im Juni war der frühere Weyher Bürgermeister Bovenschulte mit 21 von 23 Stimmen zum SPD-Fraktionschef gewählt worden. Bürgerschaftsvizepräsidentin Grotheer (52) und der Bildungspolitiker Güngör (41) machten die Neuwahl zum Zweikampf. Güngör war im Frühjahr zum Fraktionsvize aufgestiegen, in der Bürgerschaft sitzt er seit 2007. Grotheer, von Haus aus Juristin, ist seit 2011 Parlamentarierin.

Güngör wurde im Frühjahr für ein Twitter-Foto kritisiert, auf dem er mit einem hochrangigen türkischen Regierungspolitiker zu sehen ist. Es war auf einer Türkei-Reise entstanden – und kam nicht bei allen Parteifreunden Güngörs gut an.

Der 41-jährige Osterholzer, dessen Eltern aus der Türkei stammen, ist nun der erste SPD-Fraktionschef mit Migrationshintergrund. Der selbstständige IT-Unternehmer hat an der Bremer Uni Politikwissenschaften studiert. Güngör will sich für ein klares Profil der SPD-Fraktion innerhalb der rot-grün-roten Koalition einsetzen: „Wir müssen nicht nur inhaltlich deutlich machen, wofür wir stehen, sondern vor allem auch verstärkt den Kontakt zu den Menschen in Bremen und Bremerhaven suchen.“

Neuwahlen auch bei den Linken – nötig, weil Kristina Vogt (Wirtschaft; bisher Fraktionsvorsitzende) und Claudia Bernhard (Gesundheit; bisher stellvertretende Fraktionschefin) von der Bürgerschaft in den Senat gewählt wurden. Den Fraktionsvorsitz teilt sich nun ein gleichberechtigtes Duo: Sofia Leonidakis (Jahrgang 1984) und Nelson Janßen (Jahrgang 1990) wurden von den zehn Linken-Abgeordneten einstimmig gewählt. „Für uns geht der Eintritt in die Regierung mit neuen Anforderungen einher. Wir sehen es als Aufgabe der Fraktion an, den Senat intensiv zu begleiten, eigenständige Impulse durch die Parlamentsarbeit zu setzen und auch die Basis unserer Politik – die Mitglieder unserer Partei – in die Prozesse unserer Arbeit mit einzubeziehen“, so Janßen und Leonidakis. Stellvertretende Linken-Fraktionschefin wurde Miriam Strunge, Klaus-Rainer Rupp bleibt stellvertretender Vorsitzender.

Bei den Grünen folgte vergangene Woche bereits Björn Fecker als Fraktionschef auf Maike Schaefer, die im Senat das Ressort für Umwelt, Bau und Verkehr übernommen hat (wir berichteten).