Knapp 2,5 Millionen Übernachtungen in Bremen

Bremen/Bremerhaven - Das Land Bremen bleibt ein attraktives Reiseziel für Touristen. Der Stadtstaat registrierte im vergangenen Jahr rund 2,4 Millionen Übernachtungen und damit 1,9 Prozent mehr als 2016, wie die Bremer Touristik-Zentrale am Montag mitteilte.

„Die Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Tourismus wächst Jahr für Jahr", sagte Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD). Mehr als 33.000 Menschen würden im Bundesland Bremen inzwischen ihren Lebensunterhalt durch den Tourismus bestreiten.

Punkten konnte auch die Seestadt Bremerhaven, die im Vorjahr 1,8 Millionen Tagesgäste zählte - so viele wie noch nie. Die Zahl wuchs nach Angaben der Erlebnis Bremerhaven GmbH im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent. Auch die Zahl der Übernachtungen nahm zu. Die Unterkünfte verzeichneten mit 408 518 Übernachtungen ein Plus von 2,5 Prozent. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei zwei Tagen. Die meisten Bremerhaven-Besucher kamen wie in den Vorjahren aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen. - dpa

