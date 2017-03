Der knallende Leistungsschalter

Die Hand am Schaltrad: Rolf Hannet an einem Zehn-Kilovolt-Leistungsschalter.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Gleich wird es laut im Netzmuseum. Rolf Hannet steht an einem 300 Kilogramm schweren Leistungsschalter für Zehn-Kilovolt-Kabel, Baujahr: 1920. Er dreht an einem Rad.

Es knallt regelrecht, obwohl kein Strom anliegt. Hochspannung zu schalten, sei nicht ungefährlich. „Es kann schnell einen Lichtbogen geben. In dem Moment, in dem der abreißt, würde der Schalter in einer riesigen Gaswolke explodieren“, sagt Hannet. So war die Kontaktstelle früher von Isolier-Öl umgeben.

„Die Adern der Stadt“ lautet der klangvolle Name des Trägervereins des Netzmuseums in Bremen. Er wird von der SWB unterstützt. Und der Name gibt einen klaren Hinweis darauf, was die Museumsbesucher erwartet. Es geht um die Geschichte der langen Leitungen, die das moderne Leben in der Stadt ermöglichen. Die Adern für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme. Zurzeit wird eine Sonderausstellung zur Straßenbeleuchtung installiert. Der Blick in die Historie hilft, die Gegenwart zu verstehen.

Die Technik hinter der alltäglichen Stromversorgung hat schon immer einen respektvollen Umgang verlangt. Trotzdem haben sich die Mitarbeiter der Stadtwerke Bremen und später SWB eine recht herzliche Umgangsweise erhalten.

Kabel tragen bis heute Namen

Bis heute tragen alle 110-Kilovolt- und 10-Kilovolt-Kabel im Netz Namen wie „Erna“, „Heini“, „Manfred“ und „Katja“. „Ich habe mal die Namen ,Jacke‘ und ,Hose‘ vergeben“, sagt Rolf Hannet, der Vorsitzende des Trägervereins. Die Ausstellung zeigt den ganzen Weg des Stroms vom Kraftwerk bis zum Hauseingang und es zeigt die Geschichte der Stromversorgung in Bremen, seit 1893 das erste Kraftwerk mit der Produktion von Gleichstrom begann und 1 200 Lampen versorgte.

Die Besucher werden im Netzmuseum stilecht geführt. LED-Leuchtadern im Fußboden zeigen, wo es langgeht. Der Strang beginnt bereits am Eingang und hat vier Adern mit verschieden Farben: Rot steht für Strom, gelb für Gas, grün für Wärme und blau für Wasser. Die einzelnen Adern zweigen dann ab und führen den Besucher in den jeweiligen Ausstellungsbereich. Viele Texte informieren über die Exponate und die Geschichte der Bremer Versorgungsnetze. Daneben sind QR-Codes für Smartphone-Apps angebracht.

Wärme ist jüngstes Medium im Netz

Wärme ist das jüngste Medium, das in Bremen durch die Netze fließt. 1929 wurden erstmals 50 Gebäude des St.-Jürgen-Krankenhauses, mehrere Wohnhäuser und eine Schule mit Wärme aus einem Blockheizkraftwerk versorgt. „Richtig los ging es dann 1957, als die Vahr gebaut wurde“, sagt Hannet.

„Zwei Turbinen haben den Stadtteil mit Strom und Wärme versorgt.“ Die Technik dahinter heißt Kraft-Wärme-Kopplung: Der Dampf aus Stromturbinen wird abgekühlt. Das warm gewordene Kühlwasser kann dann immer noch Gebäude heizen. Dafür muss es natürlich durch Rohre geleitet werden.

Ein Schacht zeigt, wie die Rohre verlegt sind. Hannet kennt die Arbeit in diesen Schächten, die beim Personal nicht gerade beliebt ist. „Im Schacht ist es feucht und etwa 50 Grad warm. Das ist echt unangenehm. Das krabbeln auch viele Tiere wie etwa Spinnen herum.“ Im Schacht liegen dicke Rohre und Differenzdruckregler, mit denen Netze verschiedenen Innendrucks verbunden sind. Das Wasser kommt mit 100 Grad beim Kunden an.

Dampfwolke durch Beschädigungen

„Die Rohre sind dick isoliert. An der frischen Luft würde das Wasser sofort zu Rauch werden“, sagt Hannet. Das geschah unter anderem in einer Leitung 2009 nahe der Bremer Uni, als dort Datenkabel verlegt wurden. Eine Leitung in vier Metern Tiefe wurde von einer sogenannten „Rakete“ getroffen, die horizontal einen Tunnel im Erdreich anlegte. „Das Wasser spülte einen Krater ins Erdreich.

Als dann Luft herankam, entstand eine riesige Dampfwolke“, ergänzt Hannet. Der Schaden ist ausgestellt: ein sehr dickes Rohr mit einem wirklich riesigen Loch. Der austretende Dampf erzeugte auf der Universitätsallee/Ecke Lise-Meitner-Straße eine riesige Wolke. „Für die Reparatur musste der Verkehr 14 Tage gesperrt werden“, sagt Hannet.

Das Netzmuseum am Hastedter Osterdeich 239 öffnet mittwochs von 15 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung. Der Eintritt ist frei.

www.adern-der-stadt.de