„Bottle Market“ und „Christmas and more“ auf der Bürgerweide eröffnet

Bremen - Wie hausgemacht sollte er schmecken und nicht wie ein Industrieprodukt. Das war das Ziel. Sahne und Milch sollte er nicht enthalten, das war eine weitere Vorgabe. Und so ist der Eierlikör frei von Laktose, Gluten, Farbstoffen und Milcheiweiß, sagt Ivana Werner vom Kieler Unternehmen „Spitzmund“, das mit seinem Eierlikör auf dem „Bottle Market“ in Messehalle 7 auf der Bürgerweide für Aufsehen sorgt.

„Klötenköm“ heißt der Eierlikör, wie es sich für ein echt norddeutsches Produkt gehört. Und was ist sein Geheimnis? „Wir machen unseren Eierlikör mit Jamaika-Rum und Vanille.“ So schmeckt er im Longdrink, auf Eiscreme oder auch einfach pur.

Angefangen hat „Spitzmund“-Gründer Andreas Werner, ein preisgekrönter Barkeeper, mit Gin. „Mein Mann mochte keinen Eierlikör“, sagt Ivana Werner – die ihn dann mit ihrem Rezept überzeugt hat. Das Etikett für den „Klötenköm“ zeichnete der schleswig-holsteinische Illustrator Volker Nökel, der zum Team von „Werner“-Erfinder „Brösel“ gehört.

„Spitzmund“ wiederum zählt zu den knapp 150 Ausstellern auf dem „Bottle Market“, der einmal mehr mit der Messe „Christmas and more“ (in Halle 6) gekoppelt wurde. Die Organisatoren erwarten wieder insgesamt knapp 15 000 Besucher.

Etliche Gin- und Whisk(e)y-sorten prägen Halle 7, aber es gibt auch Rum aus Bayern und Schwarzwälder Brandy. Mehr als 100 Aussteller zeigen derweil in Messehalle 6 auf 4 800 Quadratmetern allerlei Weihnachtsdekorationen und Geschenkideen. Denn die Adventszeit naht – und mit ihr die Hochsaison des kunstvollen Dekorierens und Beleuchtens.

+ Handgefertigte Glas-Vögel und einige Dekorationsideen mehr präsentiert Ausstellerin Sylwia Peikert. © KUZAJ

Farbenprächtig schillern und glitzern bunte Vögel am Stand von Sylwia Peikert aus Wilhelmshaven. Die Deko-Expertin sucht ihre Accessoires und Dekoartikel sorgsam aus – auf Fachmessen zum Beispiel. Die bunten Vögel sind aus Glas gefertigt und stammen aus einer deutschen Manufaktur, so die Ausstellerin.

Nicht nur Deko, auch der Weihnachtsmann ist auf der „Christmas and more“ zu finden – höchstpersönlich! Und für die Weihnachtsbäckerei: Keksförmchen. Nicht nur in üblicher Gestalt, sondern beispielsweise als Damenstiefel, Hundeknochen und Fledermaus. Fröhliche Weihnachten! Und der Weihnachtsmann, der achtet natürlich auch auf Öko-Trends: Engel aus Sisal und Bananenfasern und Weihnachtsornamente aus Speckstein – Dekoder etwas anderen Art präsentiert die Ausstellerin Consolata Born aus Holland.

Die Messe „Christmas and more“ öffnet am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr, der „Bottle Market“ geht am Sonnabend zwei Stunden länger. Im Vorverkauf kostet der Eintritt neun Euro, ermäßigt 7,50 Euro, das Zwei-Tages-Ticket 14 Euro. An der Tageskasse kostet alles jeweils einen Euro mehr. Kinder bis 14 Jahre besuchen die Messen in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos. Das Ticket gilt für beide Messen.