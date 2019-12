Klönschnack mit Promis

Bremen - Von Martin Kowalewski. Tayfun lebt in einer Notunterkunft. „Ich möchte ein bisschen die Gesellschaft genießen und Spaß haben“, sagt der 42-Jährige aus Bremen. Er ist einer von 800 Bedürftigen, die am Dienstagnachmittag in der Messe Bremen bei „Dein Festmahl“ von Promis und Ehrenamtlichen verwöhnt werden.

Ihm sei Weihnachten wichtig, sagt Tayfun. „Eigentlich verbringt man das ja mit seiner Familie. Aber meine Eltern sind gestorben.“ Er kennt hier einige Leute. Was er Heiligabend machen wird, weiß er noch nicht.

In der Halle servieren gut 40 prominente Helfer das Hauptgericht: Entenkeule mit Knödeln und Rotkraut. Sänger und Schauspieler Julian David aus Berlin ist auch auf dem Obdachlosenfest „Weihnachten mit Frank Zander“ in Berlin tätig, dem Vorbild der Veranstaltung. „In Berlin kellnert man mehr. Ich finde es toll, dass man hier mit am Tisch sitzt und mit den Leuten ins Gespräch kommt“, sagt er. So habe er von schweren Schicksalsschlägen gehört, etwa die Geschichte einer ehemaligen Bankmitarbeiterin, die dann krank wurde.

Sängerin Claudia Jung betört das speisende Publikum mit weihnachtlichen Melodien, geht zunächst durch den Saal und dann auf die Bühne. Sie ist auch eine geschickte Kellnerin und hantiert souverän mit den Tellern. Auch geschickt ist Channel-21-Moderatorin Edwina Eidtmann, die aus Bremen stammt und heute in Hamburg lebt. Sie hat gleich zwei Teller dabei und stellt sie vor Ivanovic und seinem Tischnachbarn Mahnutovio ab. Letzterer sei früher Boxer gewesen und jetzt Rentner. Dean ist in Bremen berufstätig. Beide klönen und sind heiter. Ihnen gefällt die Atmosphäre. „Für mich ist dieser Abend ein Geschenk, das ich mir zu Weihnachten mache“, sagt Eidtmann. „Ich unterhalte mich hier gerne. Ich möchte den Menschen etwas von meiner Zeit schenken.“

Sänger Semino Rossi sagt: „Ich hoffe, dass wir Menschen Mut machen können, anderen zu helfen.“ Er erzählt von seiner heute 84-jährigen Mutter, die sich schon immer für bedürftige Kinder eingesetzt habe. Er habe sich das zu eigen gemacht und unter anderem eine Schule in Argentinien gegründet. Schauspieler Uwe Rohde, der es sonst nicht mit Weihnachtsfeiern hat, sagt: „Das ist für mich mein Weihnachtsfest. Es ist schön und atmosphärisch außergewöhnlich.“ Er findet es wichtig, etwas Schönes für Leute zu machen, die sich das sonst nicht leisten können. Noch schöner wäre es, wenn sowas gar nicht nötig wäre.

Gut 44 000 Euro haben die Bremer für „Dein Festmahl“ gespendet, fast 10 000 Euro mehr als im Vorjahr, so Lübbo Roewer, Sprecher des DRK Bremen, das neben der ÖVB-Arena und Ranwig Events Veranstalter ist. 250 Ehrenamtliche sind aktiv, um die Weihnachtsfeier zu ermöglichen. Darunter: Ellen und Claudia. Die beiden 56-Jährigen arbeiten sonst beim Martinshof in der Kantine. „Ich bin schon ein wenig nervös, weil so viele Medien da sind“, sagt Ellen.

Neben Essen und Bühnenprogramm gibt es weitere Hilfe an diesem Tag. Eine Jack-Russell-Hündin liegt auf dem Tisch vor Tierarzt Andreas Koppe (46). Schwarze Flecken sind auf dem Fell zu sehen. Eine allergische Reaktion, wie der Arzt feststellt. Dazu kommen Flöhe. Dagegen gibt es eine Tablette und eine Spritze. Koppe hat im Grundsatz an den Tieren der bedürftigen Menschen nichts auszusetzen: „Die Tiere sind supergepflegt und supersozialisiert. Sie sind zufrieden.“

Auch für Menschen gibt es Betreuung. Sowohl die angebotene Grippeschutzimpfung als auch weitere Routineuntersuchungen würden gut angenommen, sagt Ilona Hornig-Bargemann (53). Günther (73) nimmt auf dem Friseurstuhl von Heike Lohse (52) Platz, die mit ihrem Team aus Delmenhorst da ist. Die vier Friseurinnen wollen 60 Frisuren schaffen. Günther bekommt nun seine Weihnachtsfrisur. „Bitte kurz. Die Ohren frei!“, sagt er. Er freut sich schon auf das Essen im Anschluss.