Klinikum Links der Weser in Bremen: Ende 2027 ist Schluss

Von: Elisabeth Gnuschke

Teilen

Das Klinikum Links der Weser in Bremen-Kattenturm wird Ende 2027 geschlossen, so will es der Geno-Aufsichtsrat. Bremen muss noch zustimmen. © Gnuschke

Das Bremer Klinikum Links der Weser (LdW) wird aller Voraussicht nach Ende 2027 geschlossen und ans Klinikum Mitte verlagert. So will es jedenfalls der Aufsichtsrat der Klinik-Gesellschaft Gesundheit Nord.

Bremen – Der Aufsichtsrat der Klinik-Gesellschaft Gesundheit Nord (Geno) hat entschieden: Das Klinikum Links der Weser (LdW) soll bis Ende 2027 schließen. Zum 60. Geburtstag 2028 wird es das Krankenhaus in Kattenturm dann wohl nicht mehr geben, denn dass der rot-grün-rote Senat anders entscheidet, ist nicht zu erwarten. Bremen ist Eigentümerin der Klinik.

Der Aufsichtsrat folgte damit am Freitagnachmittag den vor wenigen Wochen vorgestellten Plänen der Geno-Geschäftsführung um Dorothea Dreizehnter . Die Verlagerung des sanierungsbedürftigen LdW, zu dem das weithin bekannte Herzzentrum gehört, ans Klinikum Mitte ist laut Geno „ein wichtiger Baustein“ des Restrukturierungskonzepts, um das es im Aufsichtsrat ging. Damit wird der Verbund künftig nicht mehr vier, sondern nur noch drei Standorte (Mitte, Ost, Nord) betreiben. Mit dem Herzzentrum will die Geno das Klinikum Mitte zum Maximalversorger ausbauen. Heißt: Der Standort an der St.-Jürgen-Straße wird alle hochspezialisierten Fachdisziplinen anbieten. Der Umzug ist für das Jahr 2028 geplant. Bis Ende 2027 soll das LdW „weiterhin ein Krankenhaus der Spitzenmedizin in allen dort vorhandenen Abteilungen bleiben“, betonte die Geno am Nachmittag.

Klinikum Links der Weser vor dem Aus: Betriebsrat befürchtet Unterversorgung im Bremer Süden

Trösten wird das die 1 200 Mitarbeiter, die etwa – wie die jährlich 20 000 Patienten in den 500 Betten – aus dem Umland kommen, kaum. In der Belegschaft gibt es heftige Widerstände gegen eine Schließung. Der LdW-Betriebsrat befürchtet eine Unterversorgung im Bremer Süden. Von der Geno hieß es, es werde dort weiter eine medizinische Grundversorgung geben. Doch wie und in welcher Struktur genau, stehe heute noch nicht fest.

Die kommunale Geno, die ein Millionen-Defizit aufweist, plagt das, an dem fast die gesamte Kliniklandschaft krankt: zu wenig Personal, leerstehende Betten (durch mehr ambulante OPs), Investitionsstau. Schon im März hatte der Verbund den Abbau von 500 der jetzt 2 000 Betten (ohne Psychiatrie und Forensik) in den vier Häusern beschlossen – so viele bleiben schon jetzt frei. Mit dem jetzigen Konzept und der Konzentration auf drei Kliniken will die Geno sich „zukunftssicher“ aufstellen. So sichere man die stationäre Versorgung der Bevölkerung in Bremen und „umzu“ langfristig und bleibe „ein attraktiver und sicherer Arbeitgeber“, hieß es. „Künftig können Schwerkranke in Bremen noch besser versorgt werden, weil alle hochspezialisierten Bereiche im Klinikum Mitte unter einem Dach arbeiten“, so sieht es Dreizehnter. Ihrer Ansicht nach bessere sich auch die Situation der Beschäftigten durch „größere und stabilere Stationsteams“.

Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Reform und auch ein von Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) in Auftrag gegebenes Gutachten schlagen eine stärkere Spezialisierung und die Konzentration von Leistungen vor.

Nach der Verlagerung soll Herzzentrum in Mitte vergrößert werden. Geplant sind laut Geno zwei zusätzliche Herzkatheterlabore und ein zusätzlicher OP-Saal. Die Notaufnahme soll vergrößert, eine große Intensivstation geschaffen werden.

Das Sparkonzept sieht zudem vor, doppelt vorhandene Angebote im Verbund weiter zusammenzuführen. Dreizehnter betonte, niemand der rund 7 000 Mitarbeiter müsse um seinen Job fürchten, betriebsbedingte Kündigungen werde es nicht geben.

Umgesetzt werden soll das Konzept bis 2032, die Klinik-Gesellschaft im Jahr 2027 wieder schwarze Zahlen schreiben. Bremen muss nun über die Pläne entscheiden und auch zehn Millionen Euro für die LdW-Verlagerung freigeben.