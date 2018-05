„Die Kliniken werden im Stich gelassen“

Bremen - Von Viviane Reineking. Die Krankenhäuser im Land Bremen erhalten in diesem Jahr 38,6 Millionen Euro Fördermittel. Ein entsprechendes Investitionsprogramm für 2018 hat die Gesundheitsdeputation am Dienstag beschlossen. Der größte Betrag geht demnach mit etwas mehr als acht Millionen Euro an das Klinikum Bremen-Mitte.

13 Krankenhäuser erhalten Geld aus dem Programm, darunter drei aus Bremerhaven. Die Fördermittel gewährleisten nach Angaben von Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich arbeitenden Krankenhäusern.

Für dieses Ziel müssen die Bundesländer nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz ein entsprechendes Investitionsprogramm aufstellen. Die vier Häuser aus dem Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) erhalten knapp 21 Millionen Euro, auf die Bremerhavener Kliniken verteilen sich knapp 7,6 Millionen Euro.

Medizinisches Gerät und Gebäudesanierung

Mit der Förderung werde im Klinikum Mitte medizinisches Gerät für den Teilersatzneubau angeschafft, am Klinikum Ost fließt das Geld unter anderem in die Sanierung und den Umbau der Intensivstation und in die Restfinanzierung der Erweiterung Notaufnahme mit Aufnahmestation. Eine „energetische Flachdacherneuerung“ steht am Klinikum Links der Weser an, und am Ameos-Klinikum Dr. Heines an der Rockwinkeler Landstraße wird etwa die Tagesklinik um zehn Plätze erweitert.

Kritik kam bereits im Vorfeld der Sitzung von der Opposition: Für die CDU sind die bereitgestellten Mittel „absolut unzureichend“, wie Rainer Bensch, gesundheitspolitischer Sprecher, sagte. Und so haben sich die Christdemokraten bei der Abstimmung in der Deputation – wie bereits im vergangenen Jahr – enthalten.

Kritik aus Reihen der CDU

Die Bremer Krankenhausgesellschaft, Zusammenschluss und Interessenverband der Krankenhäuser im Land Bremen, hat Bensch zufolge in einem Brandbrief unter anderem an die Gesundheitssenatorin den Gesamtinvestitionsbedarf mit 600 Millionen Euro angegeben, aktuell würden demnach für 2018 rund 80 Millionen Euro benötigt, um funktionieren zu können.

Rot-Grün stelle dem CDU-Politiker zufolge damit noch nicht einmal 50 Prozent des angemeldeten Mindestbedarfes bereit. Bensch: „Die Kliniken werden im Stich gelassen und nicht fit für die Zukunft gemacht.“

Das Land Bremen nimmt dem Gesundheitsressort zufolge im Vergleich der Bundesländer (Krankenhausinvestitionen pro Bett, pro Fall und pro Einwohner) jeweils einen der vordersten Ränge ein. Bis zum Jahr 2020 werden die Krankenhausinvestitionen der Verwaltung nach konstant auf der Basis der Werte des Jahres 2015 fortgeschrieben.