Bremer Bündnis für mehr Krankenhauspersonal: „Die Kliniken bluten aus“

Bremen - Von Ralf Sussek. Der Name ist Programm: Das Bremer Bündnis für mehr Krankenhauspersonal hat sich im Sommer 2017 gegründet. Nun folgt der nächste Schritt: ein Volksbegehren.

Es ist höchste Zeit, für die Sprecherin des Bündnisses, Ariane Müller, ist es bereits „fünf nach zwölf“. Die Zustände in Krankenhäusern werden bundesweit immer schlimmer. Wegen der schlechten Arbeitsbedingungen kündigt Personal oder „flüchtet“ in Teilzeit, so der Betriebsratsvorsitzende im Klinikum Links der Weser LdW), Roman Fabian. Was den Personalmangel noch mehr verstärkt.

In Bremer Kliniken fehlen laut der Gewerkschaft Verdi rund 1 600 Pflegekräfte. Die Konsequenz aus der Einführung der Fallpauschalen: Es gehe um Quantität statt Qualität der Behandlung, es gehe ums Geld und nicht mehr um Patienten.

+ Zu wenig Personal, schwierige Arbeitsbedingungen – das hat laut Ariane Müller bundesweit rund 20 Bündnisse für mehr Personal in Krankenhäusern auf den Plan gerufen. In Berlin, Hamburg und Bayern wurden demnach ebenfalls Volksentscheide initiiert. © dpa Den Kampf um die Wirtschaftlichkeit als Priorität „gibt’s in allen Krankenhäusern“, so Fabian. Stationen werden wegen Personalmangels geschlossen, chronische Unterbesetzung, um im Jargon zu bleiben, gefährde das Patientenwohl. „Die Krankenhäuser bluten aus“ – sowohl personell als auch baulich, sagt Peter Erlansson, gesundheitspolitischer Sprecher der Bremer Linken und Betriebsrat im LdW.

Gefährdet sieht auch die Klinikärztin Pauline Wildenauer (Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte) die Patienten, bezeichnet die Behandlung zuweilen als „Verstoß gegen den hippokratischen Eid.“ Eine Optimierung der Prozesse dürfe nicht „unter ökonomischen Gesichtspunkten“ erfolgen.

5.000 Unterschriften notwendig

Stattdessen fordert die Initiative, die Personal-Pflegeplanregelung (PPR), die es in den 90er Jahren gab und die nach Angaben der Initiative aus Kostengründen abgeschafft wurde, wissenschaftlich fundiert weiterzuentwickeln. Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) jüngst vorgeschlagene Regelung sei „willkürlich“ und markiere „das Oberste des Schlechten“, befindet Verdi-Gewerkschaftssekretär Jörn Bracker.

Ein Volksbegehren bedarf für die Zulassung 5.000 Unterschriften von Wahlberechtigten (erster Wohnsitz seit mindestens drei Monaten in Bremen). „Wir wollen 10.000 haben“, sagt Pauline Wildenauer. Und die kurz vor Weihnachten einreichen. Nach der Prüfung werden dann 25.000 Unterschriften benötigt, damit der Volksentscheid zulässig ist und der Senat den Gesetzentwurf der Bremischen Bürgerschaft zuleitet.