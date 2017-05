Klinikbau: Kosten steigen

Bremen - Der Teilersatzneubau am Klinikum Bremen-Mitte wird noch weit teurer als ursprünglich geplant. Nach jüngsten Berechnungen steigen die Kosten um weitere 57 Millionen Euro. Die Klinik-Holding „Gesundheit Nord“ (Geno) hat entsprechende Berichte mittlerweile bestätigt.

Die Gesamtkosten steigen damit auf derzeit knapp 360 Millionen Euro. Bei der Grundsteinlegung im Mai 2011 war von 230 Millionen Euro die Rede. Eine Sprecherin der Gesundheit Nord begründete die erneute Kostensteigerung mit den Folgen der Bauprobleme der vergangenen Jahre.

Unklar ist weiter, wann die ersten Abteilungen in das neue Gebäude umziehen. Darüber will der Aufsichtsrat der Geno in einer Sondersitzung Mitte Mai beraten. Zuletzt war geplant, dass die ersten Abteilungen Anfang 2018 in den Neubau umziehen. Mittlerweile wird dem Vernehmen nach auch ein Komplett-Umzug erwogen.

Eröffnung ursprünglich 2015 anvisiert

Beim Spatenstich wurde eine Eröffnung für 2015 anvisiert. Die CDU-Bürgerschaftsfraktion hat jetzt eine Aktuelle Stunde über den Neubau des Klinikums Bremen-Mitte beantragt.

„Die Bauzeit- und Kostensteigerungen an der Chaosbaustelle stellen nicht nur ein ungelöstes finanzielles Haushaltsrisiko dar, sondern haben schwere Auswirkungen auf die betriebswirtschaftliche Lage des Klinikverbundes“, sagt CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp.

Im Neubau sollen insgesamt 22 Stationen mit rund 750 Betten und einem Zentral-OP mit 16 verschiedenen Operationssälen entstehen.

je