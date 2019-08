„Botanika goes Space“: „Star“-Smutje gibt Einblick in Speisen bei „Star Trek“

Klingonen-Küche und Elektropop

+ Tim Beutler gibt in der Botanika als „Star“-Smutje Einblick in Speisen bei „Star Trek“. Foto: TIM BEUTLER

Bremen – Klingonen-Küche und Elektropop: Das grüne Wissenschaftscenter Botanika im Rhododendronpark in Horn (Deliusweg 40) macht in Sachen Raumfahrt. Am Wochenende 17./18. August (10 bis 18 Uhr) heißt es „Botanika goes Space – reloaded“.