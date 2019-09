„Die Umwelt ist mein Leben“: In Bremen demonstrieren 31.000 Menschen

Für mehr Klimaschutz

+ © Viviane Reineking Die beiden 13-jährigen Schülerinnen Vanessa (l.) und Zoé verhalten sich seit dem Wirbel um Greta nach eigenem Bekunden umweltbewusster. © Viviane Reineking

Bremen - Von Viviane Reineking. Scorpions-Sänger Klaus Meine zufolge steht der Song „Wind of Change“ für Hoffnung auf Frieden in der Welt, für den Zusammenhalt in Europa. Auch die Demonstranten der großen Klimademo am Freitag in der Bremer City verbinden mit dem bekannten Lied von 1991 Hoffnung – vor allem auf eine wirkungsvollere, gerechte Klimapolitik. Der Ohrwurm erklingt aus den Boxen, viele pfeifen mit. Von 40.000 Menschen sprechen die Organisatoren von „Fridays for Future“ Bremen um Frederike Oberheim und Julius Schlichting. Von bis zu 31.000 Teilnehmern geht die Bremer Polizei aus.