Klima-Kleber blockieren Bremer City: Massive Verkehrsbehinderungen

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Aktivisten der „Letzten Generation“ haben sich am Freitagmorgen auf eine Fahrbahn in der Bremer Innenstadt geklebt. © Nord-West-Media TV

Mehrere Klima-Aktivisten haben sich auf der Fahrbahn im Bereich Tiefer in der Bremer Innenstadt festgeklebt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Bremen – Nach Informationen der Polizei haben sich am Freitagmorgen, 3. März 2023, mehrere Personen auf der Fahrbahn im Bereich Tiefer in der Bremer City festgeklebt. Das hat die Polizei Bremen auf Twitter bekannt gegeben. Demnach müssen Autofahrer mit erheblichen Behinderungen rechnen.

Es wird empfohlen, die Innenstadt weiträumig zu umfahren.

Fünf Mitglieder der Klima-Bewegung „Letzte Generation“ haben sich auf die Straße geklebt. Nach Reporter-Informationen vor Ort will die Polizei die Klima-Kleber schnellstmöglich von der Straße bekommen, um den völligen Zusammenbruch des Verkehrs in Bremen zu verhindern.

Klima-Kleber blockieren Bremer City: Fridays for Future will Kundgebung am Rathaus abhalten

Fridays for Future will am Freitagvormittag ab 10 Uhr mit mehreren tausend Teilnehmern erst eine Kundgebung auf dem Bremer Marktplatz zwischen Rathaus und Bürgerschaft veranstalten. Anschließend zieht die Bewegung als Demo durch die Innenstadt.

Auch Hunderte Schüler in Bremen hatten sich bereits zum Treffpunkt in der City aufgemacht.