Klimahaus lädt streikende Schüler zur Übernachtung ein

Das Klimahaus Bremerhaven unterstützt den weltweiten Klimastreik am Freitag mit einer Übernachtungsaktion für Schüler.

Das Klimahaus Bremerhaven unterstützt den weltweiten Klimastreik am Freitag mit einer Übernachtungsaktion für Schüler, die an der Fridays-For-Future-Demonstration teilnehmen.

Bremerhaven - Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern und Lehrer seien eingeladen, die Nacht von Donnerstag auf Freitag im Klimahaus zu verbringen, teilte Sprecher Holger Bockholt mit.

Am Donnerstagabend würden im Klimahaus neben einer Party Workshops, Vorträge, Filme angeboten. Zur kostenlosen "#FFFutureNight" sollten Interessierte eine Taschenlampe, eine Isomatte und einen Schlafsack mitbringen.

Nach einem Frühstück am Freitag startet um 10.00 Uhr am Klimahaus der örtlich von der Fridays for Future-Gruppe Bremerhaven organisierte Streik.

dpa

Mehr zum Thema

In Weyhe zeiht die dritte Fridays-For-Future-Demonstration durch die Stadt.

Die Bewegung Fridays for Future will auf den Straßen Druck auf die Regierung ausüben.

Anlässlich des dritten globalen Klimastreiks sollten wir mal wieder unser Konsumverhalten reflektieren.

Zwei Jungs haben die Gruppe „Fridays for Future Achim“ gegründet.