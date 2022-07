Kleinkind in Auto eingeschlossen: Mutter schlägt Scheibe ein

Von: Fabian Raddatz

Ein einjähriges Kind hatte sich in Bremerhaven im Auto eingeschlossen. Die Mutter schlug die Scheibe ein. © altanaka/Imago

Helle Aufregung am Mittwochabend: Weil ihr Sohn bei hohen Temperaturen im Auto eingeschlossen war, schlug eine Mutter in Bremerhaven eine Scheibe ein.

Bremerhaven – Gegen 19:20 Uhr ging bei der Polizei in Bremerhaven ein Notruf ein. Am Telefon war eine 31-jährige Frau. Ihr einjähriger Sohn hätte sich selbst im Auto eingeschlossen, zusammen mit dem Schlüssel. Den ganzen Tag waren deutlich über 30 Grad in der Stadt gewesen.

Bei 34 Grad Außentemperatur können im Auto schnell bis an die 60 Grad werden, absolut lebensbedrohlich, vor allem für ein Kleinkind. Die Beamten eilten zum Einsatzort an der Kreuzung Fritz-Reuter-Straße / Bütteler Straße im Bremerhavener Ortsteil Lehe. Doch als sie eintrafen, hatte die Mutter bereits die Heckscheibe des Wagens eingeschlagen und ihr Baby befreit.

„Mutter und Sohn blieben glücklicherweise unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Kleinkind in Auto eingeschlossen: Mutter schlägt Scheibe ein – weitere Meldungen

Auch an anderen Orten im Land Bremen gab es für die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr einiges zu tun. So gab es mehrere Verletzte nach Bränden zu beklagen. Bei einem Unfall in Bremen ist eine Straßenbahn gegen einen Transporter geknallt. Auch hier gab es mehrere Verletzte.

Zudem kam es zu einem dramatischen Vorfall in der Gemeinde Ganderkesee: Am Mittwoch gegen 14.53 Uhr beobachteten zwei badende Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren, wie ein älterer Mann zunächst im Falkensteinsee schwamm und dann plötzlich unterging. Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot aus dem Falkensteinsee bergen.